籃球熱話｜高比曾簽約與奧尼爾再「同場」　巴克利爆一原因難產

大家都知道NBA傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）生前「百足咁多爪」，從球員轉型到教練、作家、動畫導演，甚至建立自家品牌和籃球學校。

名宿兼評述巴克利（Charles Barkley）在格連（Draymond Green）的節目上爆料，指高比曾在退役後簽約成為評述員，一個原因最終未能成事。



NBA傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）生前「百足咁多爪」，從球員轉型到教練、作家、動畫導演，甚至建立自家品牌和籃球學校。（Getty Images）

格連雖未退役，但近年嘗試擔任評述，更在今年明星賽中小試牛刀。巴克利近日現身格連的談話節目中，提到已故名宿高比本應比格連更早加入評述行列，最後卻不成事，「我不應該說的，可能會惹麻煩，但這件事只有我們內部知道。」巴克利所指的是高比曾與美國電視台《TNT》簽約，準備加入巴克利、奧尼爾等NBA名宿評述陣容。

近日現身格連的談話節目中，提到已故名宿高比本應比格連更早加入評述行列。（YouTube截圖）

評述工作不僅是比賽間的講評，還需要做節目、宣傳等，巴克利解說：「我要做一些廣播節目，周一上這個節目，晚上《TNT》，星期二、三、四又會做同樣的事，然後他說：『我不想這樣做』，我只能說：『高比你必須為我們節目做宣傳』。」

高比曾與美國電視台《TNT》簽約，準備加入巴克利、奧尼爾等人成為評述。（Getty Images）

原本高比與奧尼爾有機會在場外再成為拍檔，想必不少球迷也會希望見到兩人的火花，加上高比在退役後不時出席電視節目，也擔任過比賽分析師，鏡頭前的表達能力毋庸置疑。

可是評述員需要做的事不僅是講評，高比堅持不做節目以外的事，「我不做這些亂七八糟的事」，因此在一星期後就退出了。