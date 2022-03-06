「K教練」最後主場美中不足　格蘭希爾為首星級杜克門生齊見證

前美國男籃教練、NCAA杜克大學主帥，人稱「K教練」的基斯域斯基（Mike Krzyzewski）今季完結後榮休，結束42年的教練生涯。

今日（6日）他執教NCAA杜克大學主場的最後一戰，全場96位著名校友到場，球迷更「大手筆」買貴飛，為見證歷史一刻，但結果總是不完美，以81：94不敵作客的北卡羅萊納大學。



人稱「K教練」的基斯域斯基為前美國男籃教練、NCAA杜克大學主帥。（Getty Images）

今年75歲的「K教練」從1980年開始，督軍杜克大學42年，門生為數極多。賽前邀請208位校友到場，最後96人應邀，其中包括不少NBA名將如希爾（Grant Hill）、JJ列迪克（JJ Redick）、現任76人總經理艾頓白蘭特（Elton Brand）、巴迪亞（Shane Battier）、保沙（Carlos Boozer）、積遜威廉斯（Jason Williams），還有同為杜克出身的NBA總裁施華（Adam Silver）也出席球賽。

有球迷表示「超級碗」每年都有，但看「K教練」帶隊，可能是人生中最後一次。（Getty Images）

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今場賽事吸引不少球迷入場，美媒《ESPN》報導，今場比賽最便宜的票價為3460美元（約2.7萬港元），比美式足球的「超級碗」最低價的3000美元更貴，門票最貴更達到5萬美元（約39萬港元）。有球迷表示「超級碗」每年都有，但看「K教練」帶隊，可能是人生中最後一次。

今場比賽全場爆滿，中場休息時「K教練」在全家人陪同下演講，提起接受這份工作的經歷：「這是我們的家，42年前校隊總監要我接受這份工作時說：『這不僅是你的工作，而是你全家的工作。』要我不管做什麼，都要與家人在一起，然後我們接受了，在這裏成長，10個孫子、3個女兒都成為了杜克的一部分。」

今場比賽全場爆滿。（Getty Images）

賽前邀請208位校友到場，最後96人應邀。（Getty Images）

執教的日子，「K教練」全心全意投入在籃球、球隊之中，無疑忽略了家人，他提到退役是一個很難的決定，然而卻是為了家人而做的，「沒有人可以想像家人對我的支持有多少，他們知道我愛這件事（籃球）而他們愛我。我3個女兒不曾說：爸爸你是不是愛籃球比愛我們更多？沒有說，因為不是，我更愛我家庭，比愛籃球更多。」

「K教練」曾帶領美國男籃於2008年、2012年和2016年三屆奧運奪冠。（Getty Images）

「K教練」曾帶領美國男籃於2008年、2012年和2016年三屆奧運奪冠，率領杜克大學5次奪得NCAA全國冠軍、12次帶領球隊打入四強，又曾15次贏得ACC（大西洋沿岸聯盟）錦標賽，以及13次成為ACC常規賽冠軍。「K教練」卸任後，杜克大學將會由現副總教練Jon Scheyer接手。