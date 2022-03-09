NBA｜韋斯保克不滿被「改姓」　妻子怒發11帖文　自爆收死亡威脅

自從轉投湖人後，韋斯保克（Russell Westbrook）表現大不如前，除了沒有發揮自身預期的價值，更無法幫助球隊。

屢受批評的他最近被嘲諷為「Westbrick」，（形容射波只打中籃框），讓他公開表示不滿，更自爆收到死亡要脅。



自加入湖人後，韋斯保克的「三雙」水平不再，比起雷霆最後三季，場均26.8分、10.6籃板、10.4助攻，今季63場平均18.1分、7.6籃板和7.6助攻，表現落差極大，也不再獲球隊 重用。美國球評人貝勒斯（Skip Bayless）更幫韋斯保克改了新綽號「WestBrick」，以形容他在場上起手不中，此舉讓韋斯保克相當不滿。

自加入湖人後，韋斯保克的「三雙」水平不再。（路透社）

比起雷霆最後三季，場均26.8分、10.6籃板、10.4助攻，今季63場平均18.1分、7.6籃板和7.6助攻，表現落差大。（Getty Images）

「我接受自己的起手表現是不好，但也不可以侮辱我的姓氏。」在賽後記者會中希望外界不要再這樣稱呼他，「『Westbrick』是在羞辱我的名字，我的姓氏就像是留給孩子的財產，這對我的妻子、我的父母和那些為我開闢道路的人來說，都有更深刻的意義。」連同韋斯保克妻子Nina Westbrook也在Twitter上出文「幫口，認為貝勒斯相當幼稚和不尊重人：「我對你的行為相當反感，我覺得你需要道歉。」另外，她也表示自己收到「死亡威脅」。

韋斯保克妻子Nina Westbrook怒發11則文字︰

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「我每天都因為球賽而受到騷擾，那些人表達自己所謂的真理，對我和家人送出死亡威脅，這難以接受。」韋斯保克妻子強調自己會陪韋斯保克面對毫無根據的仇恨，「對於我丈夫，他會做自己，不用我為他辯護；籃球是一種運動，但這是我的生活，我孩子和家庭的生活，羞辱人不是解決問題的方法。」Nina Westbrook共在Twitter上傳11則文字以表不滿。