NBA｜施蒙斯將回到費城　杜蘭特：面對噓聲是球員工作

自76人和籃網在上月進行重磅交易後，夏登（James Harden）已早早融入76人更未嘗一敗；相反，加入籃網的施蒙斯（Ben Simmons）至今卻尚未出場。

《ESPN》報道，周五（11日）籃網作客76人一役，施蒙斯雖不會上場，仍會隨隊回到費城主場，其隊友如杜蘭特（Kevin Durant）、小居里 （Seth Curry）等都直言，到時球迷反應必然「熱烈」。



至於周三（9日）一戰，籃網有艾榮（Kyrie Irving）爆發打出50分、6助攻，率隊以132：121擊敗黃蜂，總算打破4連敗的困局。但單靠只能出戰客場的艾榮，想必未能完全拯救籃網，除了杜蘭特，下一個希望就是新加入的施蒙斯。

拯救籃網，除了杜蘭特，下一個希望就是新加入的施蒙斯。（Getty Images）

可是，施蒙斯至今仍未登場，美媒報道指因背傷反覆，3月之內或仍未能正式上陣，但施蒙斯卻會隨隊到場與隊友「齊上齊落」。然而接下來3月11日，籃網將會作客76人，即是施蒙斯的舊東家，主場球迷的表現無疑會成為焦點。

施蒙斯回到費城，就好像杜蘭特回到奧克拉荷馬城。（Getty Images）

隊友、教練都在今日賽後提出意見，無一不希望施蒙斯勇敢面對。老大哥杜蘭特提到：「我沒有太多建議，因為我們都明白，有些球迷的生活就是這樣，需要用質問球員來發洩情緒，面對噓聲是球員工作的一部分，我預計球迷的表現會很有趣，施蒙斯要自己去體驗一下。」

小居里也表示對於每位轉會球員來說，這都是必經階段，「就好像杜蘭特回到奧克拉荷馬城，占士（LeBron James）回到克利夫蘭一樣」，或就近的例子，隊友艾榮轉會快三年，數天前仍被綠軍球迷噓一樣。主帥拿殊也表示不覺得施蒙斯會天真到以為自己不會得到噓聲，「希望他享受一切，這是比賽的一部分。」

拿殊希望他享受一切，這是比賽的一部分。（Getty Images）

不過，對於一直以來心理有障礙的施蒙斯來說，回到費城和被噓等事情，大概都會造成心理壓力，不知道會否因而延遲上陣日子，變相成為籃網整隊的壓力。