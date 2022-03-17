NBA｜香港花劍代表見證獨行俠絕殺　張小倫：同到兩大球星合照

獨行俠今日憑甸維迪（Spencer Dinwiddie）絕殺三分，有驚無險以113：111擊敗籃網，絕殺一幕掀起高潮，而席上見證的還有香港劍擊代表花劍一眾。



香港花劍隊於世界盃開羅站後飛抵美國紐約集訓，練習以外，他們亦把握機會一睹NBA賽事。就在今日獨行俠113：111擊敗籃網賽事，花劍成員張小倫、張家朗及蔡俊彥入場觀戰，見證着峰迴路轉的戰況。

小倫笑言自己可以與兩大球星合照，大家看到是誰嗎？（張小倫 Instagram）

比賽完結前22.7秒，獨行俠先由當錫（Luka Doncic）兩分命中而超前，隨後籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）面對包夾速速投入三分球，又輪到籃網領先1分。暫停後獨行俠持控球權，籃網一眾人馬上嚴防當錫，沒有出手機會的他只好順勢傳球給甸維迪。

籃網一眾人馬上嚴防當錫，沒有出手機會的他只好順勢傳球給甸維迪。（Getty Images）

最終甸維迪不負眾望，在45度角投入壓哨三分，絕殺籃網。見證着這份刺激的香港花劍隊一眾成員紛紛把精彩時刻上載到Instagram，其中張小倫出post並寫上：「很幸運可以現場睇都覺精彩嘅絕殺！」

甸維迪不負眾望，在45度角投入壓哨三分，絕殺籃網。（Getty Images）

縱使未能近距觀賽，但張小倫指幸運地獲工作人員容許，在首排座位前拍照，背景剛好有當錫及杜蘭特，小倫再轉載到限時動態，笑言自己可以與兩大球星合照。