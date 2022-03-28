NBA｜太陽8連勝穩守聯盟一哥地位　76人輸波夏登「賴」罰球少

NBA焦點大戰必定是龍頭大對決，西岸「一哥」太陽對上一天前坐上東岸「一哥」的76人。

周一（28日）太陽在「控衛之神」基斯保羅（Chris Paul）和卜克（Devin Booker）的帶領下以114：104力克76人，令其一下子排名「插水」，自己則喜迎8連勝。



基斯保羅上場回歸，即帶領太陽攻下全季單場最高得分的140分，今日有好表現也不意外。開局，76人氣勢磅礡一下子就拉開18分的差距，但太陽也不是省油的燈，未幾已經趕上其步伐。

76人氣勢磅礴一下子就拉開18分的差距。（Getty Images）

兩雄對決自然糾纏到最後，末節76人發威，令太陽優勢只剩下1分，但卜克和基斯保羅及時挺身穩住軍心。76人卻是成也主將，敗也主將，夏登（James Harden）和艾比迪（Joel Embiid）在重要關頭接連失誤，斷送追分機會，雖然艾比迪全場交出37分、15籃板，但夏登發揮受制只11射2中，14分、9助攻，無力逆轉，最後76人以104：114敗陣。

最後76人以104：114敗陣。（Getty Images）

76人敗陣 夏登「賴地硬」？

賽後，夏登公開控訴球證的判決，認為球證針對76人：「很多犯規都沒有響哨，當然我只出手11次，是應該打得更有侵略性，但有些罰球是我們應得的，球證卻沒有吹。」但今場夏登得到14分，全場只射入2球三分，其餘8分都是來自罰球。76人全隊獲得26次罰球起手，射入20球，相反太陽只得到17次罰球起手機會。

太陽只得到17次罰球起手機會。（Getty Images）

可是，在夏登眼中球證仍然是「漏判、偏幫太陽」，但另一個有趣的數據就是基斯保羅效力的球隊，過去在今場主球證Scott Foster的執法下，戰績是0勝13負，今場是基斯保羅與Scott Foster同場唯一一勝。