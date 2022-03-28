【NBA】湖人領先23分　遭塘鵝大逆轉　韋斯保克：不知道為何這樣

由五星戰隊變成大水貨隊，湖人僅用一季證明，華而不實必無後福。 今日他們面對戰績相若的塘鵝，在一度領先23分下，下半場遭遇大逆轉，最終以108：116落敗。



是日賽事對兩支球隊尤其重要，皆因他們在追趕季後賽資格，雙方亦各自打了半場好波。 休息5天的勒邦占士歸隊，湖人開局表示勢不可擋，一段12：0攻勢順利抵抗。第二節勒邦占士曾一度受傷，但他堅持繼續且打起了湖人精神。其後湖人漸入佳境，一度領先了23分，半場結束仍帶20分領先優勢。

第二節勒邦占士曾一度受傷，但他堅持繼續且打起了湖人精神。奈何其39分也未能為球隊帶來勝仗。（美聯社）

惟易邊後，湖人崩盤，塘鵝第三節打出41：25，第四節再轟26：14，整個下半場湖人倒輸28分。湖人隊全部球員下半場的正負值均為負數，其中韋斯保克為-27，勒邦占士得-24。

湖人隊全部球員下半場的正負值均為負數，其中韋斯保克為-27。（美聯社）

在湖人輸球後，戰績31勝43負，直接跌到西岸第10，僅領先第11位的馬刺一個勝場，稍有不慎就會徹底無緣季後賽。 被問到為何下半場被逆轉，造出18分、6助攻及7籃板的韋斯保克直言無可奉告：「說真的，我不知道為何這樣，我也希望我能給你們一個答案。」

主帥禾高承認球隊輸了一場重要比賽，現在季後賽資格面臨重大危機。（美聯社）

湖人季後賽資格現危機，球迷紛紛在網上留言要求問責，當中主帥禾高為眾矢之的。他賽後承認，球隊輸了一場重要比賽：「這場比賽很痛苦，這是一場重要的比賽......我們的時間不多了，我們為這場比賽打出適當的緊迫性，但我們無法終結它。」

湖人在常規賽剩下8場賽事，只有雷霆的排名低於他們，目前來看球隊的季後賽席位有機會凶多吉少。