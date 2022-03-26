NBA｜雙喜臨門！鷹隊開花狠挫勇士　崔楊格一項紀錄超越居里

大三分時代，除了居里（Stpehen Curry）外，NBA還有許多神射手，身高只得1.85米的崔楊格（Trae Young）就是之一。

周六（26日）鷹隊主場以121：110擊敗勇士，其中主將崔楊格首節射入生涯第700球三分，成為史上最年輕、最快達成的球員。



今日鷹隊主場迎戰勇士，居里因腳傷仍然缺陣，但勇士首節仍攻下42分領先6分，開個好頭。可惜，換邊後優勢未能延續，在加連拿利（Danilo Gallinari）、赫爾特（Kevin Huerter）的三分攻勢，以及崔楊格的穩定得分下，鷹隊一度拉開18分差距。

崔楊格攻入33分、15助攻。（Getty Images）

鷹隊點點開花，全隊5人上雙，其中崔楊格攻入33分、15助攻，還有加連拿利的25分和赫爾特20分「幫補」下，力壓勇士。雖然勇士有K湯臣（Klay Thompson）全場射入9球三分，攻下全場最高37分但仍無補於事，最後只能以110：121敗退。現時鷹隊排名東岸第10，雖然與第11位的紐約人差5個勝場，大機會與黃蜂合演附加賽，爭取晉級。

鷹隊喜獲勝利的同時，崔楊格也在今場第一節射入生涯第700球三分。今年23歲的他，只花了271場就累積了700球三分，成為NBA史上最年輕、最快達成里程碑的球員，超越不少偉大射手如居里、K湯臣、尼拉特（Damian Lillard）、卜克（Devin Booker）等人。