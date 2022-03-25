NBA｜灰熊缺莫蘭特無阻3連勝　成西岸二哥穩入季後賽

NBA灰熊昨日（24日）在莫蘭特（Ja Morant）掛傷下「爆冷」擊敗籃網，今日主場再以133：103狠挫溜馬。

除了單節轟入10球三分改寫隊史外，更以51勝23負的戰績穩站西岸第2名，緊隨太陽其後，成為NBA第2支正式打入季後賽的球隊。



昨日，灰熊在莫蘭特膝頭扭傷缺陣下擊敗籃網，讓外界改觀；今日，灰熊再有布祿斯（Dillon Brooks）和克拉克（Brandon Clark）掛傷，「Back To Back」作賽下仍輕取溜馬。

在莫蘭特受傷後，灰熊非但沒有受影響，入替的球員更能發揮水準。（Getty Images）

今場灰熊首節即射入10個三分球，單節打出44：23的猛烈攻勢，溜馬完全無力反抗。全場比賽灰熊將分差拉開最多38分，最後以133：103大敗溜馬。灰熊點點開花，全隊6人得分上雙，命中率達5成，轟入21球三分，在3人缺陣下取得3連勝，更是近8場賽事中的第7勝。

今場灰熊首節即射入10個三分球，單節打出44：23的猛烈攻勢。（AP）

二年生巴尼（Desmond Bane）今場三分球7射5中，交出30分、5籃板和5助攻。（AP）

灰熊寫隊史 再直入季後賽

原本灰熊的鎂光燈主要落在莫蘭特身上，但意想不到的是，在莫蘭特受傷後，灰熊非但沒有受影響，入替的球員更能發揮水準。現時球隊戰績51勝23負，還剩下8場賽事未打，即使第7位、42勝32負的木狼餘下的8戰全勝，也無法反超，表示灰熊已經穩站西岸「二哥」，緊隨太陽其後直殺季後賽。

就像杜蘭特昨天在賽後盛讚灰熊已不是一支年輕球隊：「他們有很多動能力出色又有自信的球員。」然而，灰熊球員也因戰績大好，有新感受，其中今場三分球7射5中，交出30分、5籃板和5助攻的二年生巴尼（Desmond Bane）就在訪問間提到：「灰熊現在正得到人們的尊重，我們會繼續專注下一場比賽；我們是很年輕，但我們也正努力在聯盟中證明自己。」