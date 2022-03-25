NBA｜艾倫遭惡意犯規　網民一面倒撐「凶手」：看起來沒有犯規

公鹿球員艾倫（Grayson Allen）早前因對卡路素（Alex Caruso）惡意犯規兼毫無悔意，一度被外界炮轟。

周五（25日）巫師作客公鹿，艾倫被巫師後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）動手「攔截」被判一級惡意犯規。

同樣是惡意犯規，但網民反應卻完全不同。



公鹿主場迎戰巫師，雖然「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）輪休，可是開局仍抓緊先機，打出18分優勢，更一度將分差拉開26分。儘管巫師末節狂轟36分，但在公鹿控衛賀里迪（Jrue Holiday）全場交出24分、10助攻和3籃板，加上艾倫貢獻21分下，仍以102：114不敵公鹿。

比賽到後段經已沒有懸念，但焦點落在第三節的小插曲。

當時巫師後衛沙托蘭斯基勾手上籃，被對手布克盧比斯（Brook Lopez）封下，沙托蘭斯基不滿球證沒有吹判，揮出手臂，一手攔倒向前跑的艾倫。艾倫馬上起身，準備衝向沙托蘭斯基時被布克盧比斯及時攔住。

艾倫被巫師後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）動手「攔截」。（AP）

沙托蘭斯基（右）被判一級惡意犯規。（AP）

事後，沙托蘭斯基被判一級惡意犯規，但網民仍然力撐，認為艾倫是自作自受，也有不少公牛球迷表示支持：「對公牛球迷來說是遲來的喜悅」，就連公牛官方Twitter也留言：「我覺得沒有犯規」等等。同樣是惡意犯規，沙托蘭斯基和艾倫的情況，網民卻有不同反應。

網民反應：

+ 6

今年1月22日，公牛對上公鹿時，卡路素在一次上籃是被艾倫強行拉扯後倒地，造成手腕骨折，需要接受手術並休息7星期，艾倫也被判惡意犯規。後來，卡路素更透露受傷後並沒有收到艾倫的關心和問候，讓其感覺沒有悔意，被網民炮轟，更被挖出高中、大學時「暴力籃球」的黑歷史。