NBA｜誓與兄弟杜蘭特長期合作　艾榮回歸籃網主場首戰表現跌watt

睽違294天，艾榮（Kyrie Irving）周一（28日）總算回到主場，與杜蘭特（Kevin Durant）合體，組成讓對手聞風喪膽的組合。

不過，出乎意料的是主場首戰，卻是艾榮今季表現最差的一場，籃網更以110：119不敵黃蜂，東岸排名跌落第9。



千呼萬喚下，紐約市政府早前解除私營機構的防疫規定，讓「兼職球員」艾榮趕及在季後賽前回歸主場。可是，艾榮今日對戰黃蜂時的表現強差人意，全場僅22射6中、交出16分、11助攻。

艾榮今日對戰黃蜂時的表現強差人意。（Getty Images）

籃網雖然開個好頭，一度領先雙位數分差，但黃蜂卻大力反擊，其中主將小波爾（LaMelo Ball）在第三節獨取18分，一口氣反超籃網。末節，艾榮回魂連取8分，協球隊追近比數，但黃蜂在最後2分鐘轟入4球三分，最後以119：110小勝。原先排名東岸第9的黃蜂全靠今次勝仗，與籃網同錄39勝36負的戰績，以二連勝暫擠下籃網排名第8。

小波爾（LaMelo Ball）在第三節獨取18分，一口氣反超籃網。（Getty Images）

有籃網球迷不禁質疑，杜蘭特是否能帶領球隊奪冠，但艾榮相當有信心。（Getty Images）

艾榮和杜蘭特，這個聞風喪膽的組合，被視為有機會在後期爆發衝冠，卻在第一場主場賽事失手。有籃網球迷不禁質疑，杜蘭特是否能帶領球隊奪冠，但艾榮相當有信心，直言自己不會離隊：「我很喜歡籃網，我知夏天會與球隊展開去留的對話，但我不可能離開我穿7號的好兄弟。」強調球隊是要建立長線、持續的霸業，而不是短線的球隊。

可是，這番話更讓球迷懷疑：「我們以前就好像聽這番話。」似在嘲諷艾榮在騎士、塞爾特人年代就已經說過自己不會離隊，但最後結果也有目共睹。經歷過「兼職球員」時期，艾榮大概也感受到杜蘭特對自己的支持和體諒，對於站在自己一方的兄弟特別有感情，或者打「兄弟情」這張牌就是留住艾榮的重要一環。