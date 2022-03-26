NBA｜垃圾時間來得早　YouTuber場邊剃頭更「精彩」

NBA焦點很多時候都未必是場內比賽，而是場邊搞怪場面。
周六（26日）木狼對上獨行俠，也許賽事早早進入垃圾時間，場外球迷舉動因而吸引到眾人目光，讓木狼球員唐斯（Karl Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）也「O咀」，球證也忍不住大笑。
木狼今日回到主場，有輪休一場的唐斯回歸，即交足「功課」全場10射7中，交出20分、9籃板。
木狼下半場更一度領先22分，把比分不斷拉開；獨行俠雖有當錫（Luka Doncic）貢獻24分、10籃板和8助攻，但隊友表現平平，其中「副手」甸維迪（Spencer Dinwiddie）和布朗臣（Jalen Brunson）22射僅8中各得11分，反之木狼全隊7人等分上雙，終以116：95取下勝利。
現時西岸排名第7的木狼與第6名的金塊，只差0.5個勝場；獨行俠續以49勝29負穩住西岸第5。
賽事早早進入垃圾時間，惟球邊一幕卻十分精彩。
美國YouTuber JiDion在場邊披上紅色「LV」剪髮袍，身後有另一位男生用理髮器幫他剃髮。「即場剪髮」一幕更在場內大電視直播。唐斯和愛德華也看到，愛德華毫不掩飾驚訝表情，呆望兼「O咀」，唐斯和球證一樣也忍不笑出來。
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