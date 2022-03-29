【NBA】居里缺陣7戰　勇士輸足6場　西岸第三或不保

西岸大戰灰熊主場迎戰勇士，兩支隊伍各有主力球星缺陣。

沒有了史堤芬居里、K湯臣及D格連的勇士「損傷慘重」，並遭灰熊123：95狠狠擊敗，在最近居里缺陣的7戰，僅錄1勝仗。



受傷患及輪休影響，勇士未能「full team」上陣，惟對手灰熊同樣亦少了當家球星莫蘭特，首節雙方命中率亦不高，灰熊僅以4分領先。不過第二節瞬間勇士遇上進球荒，灰熊乘勢而上打出一段43：21攻勢，取得26分優勢返回休息室。

沒有了史堤芬居里、K湯臣及D格連的勇士遭灰熊123：95狠狠擊敗。（Getty Images）

易邊後灰熊愈打愈順，後備上陣的麥爾頓（De'Anthony Melton）更有一精彩隔扣，炒起士氣。勇士難以振作，灰熊續把分數最多拉開超過30分，最終勇士吞下近期的3連敗。

後備上陣的麥爾頓一精彩隔扣，令勇士一眾成為佈景。（Getty Images）

今日過後，勇士近7場比賽共吞下了6敗，距離西岸第4的獨行俠僅領先1.5場勝差。反之，本場為灰熊本季第20場莫蘭特缺陣的賽事，然而灰熊卻錄18勝2負，勝率達90%。

灰熊在5連勝後，戰績53勝23負，確保了西岸第二位置。（網上圖片）

灰熊在5連勝後，戰績53勝23負，而勇士為48勝28負，在兩隊常規賽均餘下6場下，灰熊已確保了西岸第二位置。