NBA｜普爾率勇士大破東岸一哥　熱火輸到內閧險動武

金州勇士昨日因居里（Stephen Curry）缺陣下，不敵東岸「包尾」球隊魔術，主帥卡爾（Steve Kerr）公開炮轟球隊不懂如何贏波。

當頭棒喝後，勇士周四（24日）「Back To Back」作客熱火，在缺少格連（Draymond Green）和K湯臣（Klay Thompson）下，以118：104擊敗「東岸一哥」熱火。



今場格連和K湯臣雙雙輪休，勇士卻愈戰愈勇，沒有被昨日的三連敗影響，開局普爾（Jordan Poole）單節攻下9分、2助攻開個好頭。

下半場更猶如居里「上身」，連續射入3球超遠三分球，短短64秒隻身打出9：0的攻勢。優勢延至末節，普爾再射入2球三分，順利率隊以118：104力壓「東岸一哥」熱火。

開局普爾（Jordan Poole）單節攻下9分、2助攻開個好頭。（Getty Images）

前一場，教練卡爾尚在責罵球隊，在沒有居里的情況下就不會贏球，今場再缺少格連和K湯臣，卻成功中止連敗。明明昨天輸給格連口中「全聯盟最差的球隊」魔術，今天卻輕取東岸最強的熱火。

今場格連和K湯臣（圖）雙雙輪休。（Getty Images）

其中，小將普爾就成了功臣，季初他已經嶄露頭角，不管是有沒有居里的勇士，他是少數能保持水準的球員。今場上陣39分鐘，全場18射10中，三分13射7中，獨取30分、9助攻和4籃板，更連續11場賽事攻下「20＋」，再帶領球隊獲得振興士氣的勝利。

小將普爾就成了功臣。（Getty Images）

贏到熱火內閧 互罵只是日常

另一邊，東岸第1的熱火被勇士追住打，下半場暫停期間一度內鬨，差點打起來。當時教練史普斯查（Erik Spoelstra）正在講解戰術，老將夏斯林（Udonis Haslem）卻一邊大罵占美畢拿（Jimmy Butler），畢拿也站起來互罵：「I'll beat your a**」，連史普斯查也生氣得摔戰術板，場面混亂。

幸好有艾迪巴約（Bam Adebayo）分別安撫二人，再有PJ德加一邊拾起重要的戰術板，才完結小插曲。

東岸第1的熱火被勇士追住打，下半場暫時期間一度內鬨，差點打起來。（Getty Images）

看來在外人眼中的內部紛爭，對熱火上下來說只是日常。（Getty Images）

賽後，熱火球員洛利（Kyle Lowry）接受訪問時表示：「很瘋狂，但這就是激情，是經常發生的事，我們只是很想贏比賽，並沒有影響我們。」

教練史普斯查步出更衣後也回應，同樣提到是「家常便飯」：「我們很好勝又脾氣暴躁，但就是我們的風格，而不是那種沒有激情、沒有生氣的情況下打波。」看來在外人眼中的內部紛爭，對熱火上下來說只是日常。