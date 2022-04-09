籃球熱話｜塘鵝球迷自製電線膠紙版球衣　麥哥林：lol

撰文：楊宇翹
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為博與偶像交流，球迷們絞盡腦汁，近日就一塘鵝球迷以一件DIY球衣，獲得球星麥哥林（CJ McCollum）關注。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）自2019離開塘鵝後，不少追隨他的球迷亦因而「轉會」。不過對於新奧爾良的一眾球迷，戴維斯的一切亦只能回味。

麥哥林年頭由拓荒者轉投塘鵝，成為球隊主力。（Getty Images）

不過藉着麥哥林由拓荒者轉投，新奧爾良球迷重燃追星模式，近日就有一名網友分享他的麥哥林「戰利品」。從上載的圖片可見，這名網友把戴維斯當年的23號球衣以電線膠紙蓋着名字及「2」字，然而再用墨水筆寫上「McCollum」的名字，就此一件獨一無二的麥哥林3號球衣面世，而他更在主場賽事中穿上。

獨一無二的麥哥林3號球衣誕生。（網上圖片）

照片很快在網絡流傳，而主角麥哥林也有關注，忍不住回應這名網友「lol」，並承諾用他一件真正的麥哥林3號。

網友更在主場賽事中穿上這件DIY球衣。（網上圖片）
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