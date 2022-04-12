籃球熱話｜禾爾現身嚇窒全球　體型嚴重發福　網民：看見洪金寶

NBA常規賽煞科日，一名久未露面的人物現身球隊席，驚嚇全場。

昔日聯盟最速男、火箭的禾爾（John Wall）搖身一變，成為發福男。有內地網民直言，照片內的禾爾，簡直擁有洪金寶的視感。



季初火箭因要提拔奇雲波特（Kevin Porter Jr.）為球隊新的當家控衛，故此沒辦法讓禾爾擔任正選。這名球星又不甘退居後備，與球會的計劃有分歧，於是至今他仍未上陣過任何一秒。

昔日聯盟最速男火箭的禾爾現在身形嚴重走樣，與「洪金寶」的差距愈來愈近。（Getty Images）

無所事事整個球季，禾爾鮮有亮相球場，惟昨日NBA常規賽煞科，他終於驚世現身。坐在場邊觀戰的他身形明顯發脹，手臂肌肉變成肥肉，下巴及頸贅肉滿滿。有內地網民看到照片後直言，難以理解為何一年就「變成那麼油膩」，又有人嘲諷他擁有洪金寶的視感。

相比起上季的他，現在的「洪金寶」如若兩人。（Getty Images）

32歲的禾爾剩下最後一年的合同，預期他將執行下賽季4700萬美元的球員選項，惟如若他希望加入新球隊並扮演重要角色，現在來看，他得把身上肥肉減掉才有條件離開。