【NBA】韋斯保克指湖人生活不快樂　斥沒有得到公平機會做自己

行將分手之際，「攤牌」階段必然出現。就如湖人球星韋斯保克一樣，他接受訪問時突然大數球隊不是，強調自己整季都未能忠於自己，什麼「讓韋少做韋少」的話，都是謊言。



韋斯保克（Russell Westbrook）本季轉投表現未如理想，除了造出自2009/10季後新低投射命中率的44%，湖人戰績也只有33勝49敗，大家提早放假。

韋斯保克本季表現強差人意，造出自2009/10季後新低投射命中率的44%。（Getty Images）

面對本賽季的結局，韋斯保克坦言是失敗：「這不是一個成功的賽季，我對自己的表現並不滿意，但在最後階段的表現還可以；上季我場均可以『三雙』，在湖人做不到就意味是失敗。」

是狀態下降還是不夠運？韋斯保克卻有以下看法：「我很願意在任何情況下，給自己壓力去進步，就我個人而言，今季我不快樂；來到湖我沒有得到一個公平的機會來做自己並助球隊變得更好，我必須重新證明自己。」

韋斯保克與占士的「疊位」問題，非一時三刻能解決。（Getty Images）

韋斯保克本季和勒邦占士（LeBron James）跟安東尼戴維斯（Anthony Davis）「三巨頭」，但韋斯保克和占士同為需要大量控球權的打法，兩人同場上的效率並不佳，因此剛被湖人辭任的禾高教練多次在第4節把韋斯保克換走。

湖人今日正式宣布辭任教練禾高。（Getty Images）

事實占士及戴維斯曾揚言「讓韋斯保克做回自己」效果就能改善，但韋斯保克卻質疑此話的可信性：「老實說，但那不是真的；賽季初每個人都說『讓韋少做韋少』，都不是真的，本季我很少感覺在場上能做回自己。」

韋斯保克下季的薪金高達4700萬美元，且他還有球員選擇權，預計他將繼續留隊，惟與占士的「疊位」問題，似乎非一時三刻能解決。