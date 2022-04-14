【NBA】馬刺連續三季無緣季後賽　普波域治創生涯最差紀錄

NBA西岸附加賽，塘鵝主場迎戰馬刺，主隊憑主力CJ麥哥林、恩格林及華倫斯拿斯合轟入81分，以113：103取勝，周六與快艇爭奪西岸最後一張季後賽入場券。

遭塘鵝擊敗，馬刺連續三季無緣季後賽，令教頭普波域治寫下生涯最差紀錄。



塘鵝今場開局得宜，主力CJ麥哥林、恩格林首節就合轟19分，其後CJ麥哥林第二節再獨攬19分，塘鵝半場已經領先61：50。易邊後，華倫斯拿斯廷身而出，其12分的貢獻帶領球隊拉開比數達21分。

CJ麥哥林今仗手感火熱，獨攬32分、6籃板及7助攻。（美聯社）

馬刺第四節急起直追，更曾收窄至7分差距，但卻未能抵抗對手CJ麥哥林的氣勢，馬刺最終以10分落敗，完成今季賽事。

馬刺今天整體發揮不佳，主力梅利得16分、9籃板及5助攻，反觀塘鵝，恩格林29分鐘內得到27分、5籃板及5助攻，CJ麥哥林更是獨攬32分、6籃板及7助攻，華倫斯拿斯也有22分和14籃板。

恩格林29分鐘內得到27分、5籃板及5助攻，也是塘鵝今仗勝利關鍵。（美聯社）

馬刺出局後，也令教頭普波域治自從1996年開始執教以來，首次連續三年失落季後賽，創造了生涯最差紀錄。

普波域治自從1996年開始執教以來，首次連續三年失落季後賽。（美聯社）

惟這名73歲老人強調，不後悔繼續執教：「我為球員的堅持而驕傲，特別在開局打得不順的情況下；這支馬刺以年輕球員為骨幹，他們經驗不足卻在落後情況下堅持反撲，一年來他們沒有放棄，今天也不例外。」