NBA︱K艾榮啟動季後賽模式　籃網擊敗騎士成東岸7號種子

籃網今季好事多磨，先有K艾榮拒打疫苗無法出戰主場賽事，後有哈登離隊，不久前他們尚在東岸排第十，去到季尾紐約市改變防疫規定讓K艾榮解禁，球隊似乎亦守得雲開，愈戰愈勇。

今日附加賽主場對戰騎士，K艾榮啟動「季後賽模式」領軍115：108獲勝，獲得東岸7號種子資格。沉睡中的巨龍，似乎終於甦醒。



K艾榮啟動「季後賽模式」領籃網115：108獲勝。（美聯社）

今仗似乎在第一節已分出勝負，籃網眾將合力發功，首節已40：20拋離騎士20分，K艾榮單節獨取11分。之後三節騎士一路力追仍無果，加蘭特（Darius Garland）獨得34分也無補於事。K艾榮同樣攻入並列全場最高的34分，另外12次助攻，好拍檔杜蘭特亦有25分進帳和11籃板。

籃網勝出附加賽後，美國時間周日晚上將以7號種子身份，與2號種子塞爾特人對壘東岸首圈季後賽。

籃網附加賽主場打出氣勢，首節已40：20拋離騎士，並順利羸波出線季後賽。（美聯社）

K艾榮今日手風大順，頭12次起手全中，直到第四節一次三分球起手才斷纜，全場15射12中，效率驚人。

他曾效力騎士6年，領籃網附加賽擊退舊主後，即將面對另一隊曾效力的塞爾特人，「我很了解那支球隊，他們也很了解我們，所以系列賽將會來來回回。籃球一旦拋向半空，將會見到一些觸目的籃球。」

K艾榮今仗演出身價，個人獨取34分、12助攻。（美聯社）

今季未開賽前，籃網被視為奪標熱門之一，不料賽季不似預期，上星期一度處於東岸第十。危機中連贏5場，艾榮+杜蘭特的組合，令他們非尋常7號種子可比。杜蘭特一貫沉實，面對塞爾特人的對碰事先警告：「一定不會易打，我可以肯定的告訴你。」

杜蘭特警告對塞爾特人不易打。（Getty Images）

籃網上季以東岸2號種子身份，季後賽首圈4：1輕取塞爾特人，今季兩軍種子位置對調，結果會否也是一樣？除雙子星K艾榮與杜蘭特外，陣中還有從夏登離隊中交易得來的賓施蒙斯。此子加盟以來一直因背部傷患倦勤至今，主帥拿殊回應繼續是，「他已愈來愈好，可以做多點射球練習……未有復出時間表」。

常規賽籃網與騎士同得44勝38負，前者對賽成績較佳附加賽獲主場之利，並順利勝出。騎士敗陣後，將會面對鷹隊對黃蜂的勝方，爭奪東岸季後賽最後一席。