籃球熱話｜威廉臣360度入樽惹爭議　名嘴狠批：我想作嘔

昨日塘鵝以113：103擊敗馬刺的賽前，出現一幕爭議畫面。狀元球星威廉臣（Zion Williamson）賽前與球隊一起熱身，然而他突然表演高難度入樽，此舉引來各方不滿。



昨日賽前威廉臣突然上演一記360度風車入樽，片段一出引來網上熱議，當中不少網民關注到威廉臣的暴脹身形，擔心其膝頭負荷不了。這一幕甚至惹來名嘴批評，包括節目主持史密夫（A-Smith）。

威廉臣的暴脹身形，令球迷擔心其膝頭負荷不了重量。（Getty Images）

他直斥威廉臣的行為令人反感，他表示：「（威廉臣入樽）讓我想作嘔，從籃球愛好者的角度，從籃球迷和喜歡NBA的的角度來看，這有什麼好處？」事實上，年僅21歲的威廉臣，開季前因右腳骨折，手術後一直未能上陣。

威廉臣360度風車入樽：

威廉臣消失賽場整年，這亦令史密夫感到憤怒：「事實就是你在那邊表演入樽，卻看不到你整個賽季打一場比賽。一整年沒有打球的球員熱身？這讓我想作嘔！」

威廉臣出道兩年只上陣了85場賽事，今年1月塘鵝宣布他將繼續暫時離，接受康復訓練，惟昨日一舉亦令人質疑其傷勢的嚴重性。