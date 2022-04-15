籃球熱話｜籃網「三巨頭」解體真正原因　爆與夏登暴脹身形有關

籃網「三巨頭」分道揚鑣後，各自各美好生活。夏登轉投76人與艾迪比一拍即合，艾榮及杜蘭特亦帶領籃網殺入季後賽。

惟夏登離隊數月後的昨日，《ESPN》記者卻爆出當日「三巨頭」不和的真正原因。



今季的焦點交易，必然是籃網和76人的球員互換。夏登申請離隊，籃網把他送到76人，並換來了班施蒙斯及施夫居里（Seth Curry）。

「三巨頭」解體的因由為杜蘭特不滿夏登訓練營時身材走樣。（Getty Images）

此交易因而令到僅合作一個賽季的「三巨頭」解體，不少球迷大失所望。《ESPN》記者Kevin Arnovitz昨日爆出籃網內幕，指「三巨頭」解體的因由為杜蘭特不滿夏登訓練營時身形走樣，對於夏登「欠缺爆發力和慢緩的表現」，杜蘭特表示震驚。

夏登離開火箭後，身形立即暴脹。（Getty Images）

其後美國媒體繼續跟進，並表示夏登未能認同杜蘭特的觀點，並反斥對方自以為是。縱然二人未有「正面交鋒」，但彼此心存芥蒂，夏登其後也將自己孤立起來。