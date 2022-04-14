籃球熱話｜占士放假太寫意？ 巴克利誠邀做旁述：反正沒有事幹
撰文：楊宇翹
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湖人「老人院」今季宣布失敗，無緣季後賽下一眾球員正式放暑假，昨日勒邦占士就上載自己邊玩牌邊睇附加賽的限時動態，相當風騷。
「口水佬」巴克利（Charles Barkley）果然未有放棄嘲諷對方的機會，在節目建議占士「好好善用」放假時間。
湖人本季西岸第11名「收咧」，惟無緣季後賽也不損球員心情，就如勒邦占士一樣，他速速展開悠長假期。昨日他上載自己與友人大玩「Monopoly Deal」的影片，然而大家也留意到其電視播放的是NBA附加賽，邊玩牌邊睇波，相當寫意。
也許畫面太過寫意，因此NBA名宿巴克利其後在節目中，忍不住揶揄一番：「喂！占士！幾年前就問過你，為什麽不來上節目？」巴克利接着使出終極一擊：「來吧，我求你來做旁述吧！反正你現在也沒有事幹。」
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