NBA季後賽｜灰熊超級大逆轉　13分鐘狂轟42分　木狼尷尬吞敗

NBA季後賽今日上演一場超級逆轉，曾落後至26分的灰熊憑最後13分鐘狂追猛打下，奇蹟以104：95力挫木狼，並領先場數2:1。



木狼開局順利，比華利（Patrick Beverley）帶領打出一波11：0氣勢，加上迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）的三分，讓灰熊毫無招架之力。 陷入困境的灰熊一度落後多達26分，隨後雖曾及時止血，但第3節木狼羅素繼續發炮，分差一度又回到21分之多。

莫蘭特拿下「大三元」的16分、10籃板及10助攻。 （Getty Images）

誰料到第三節最後3分10秒，灰熊展開全面反擊。第四節灰熊更打出一段16：0，比數追平83：83平手。 光是第三節至第四節的13分鐘，灰熊的42：12攻勢成為賽事轉捩點，然而在這一段時間，木狼主帥芬奇卻沒有叫暫停，令人百思不得其解。

灰熊班尼（Desmond Bane）成為逆轉的功臣，拿下26分兼7個三分。（Getty Images）

最終灰熊順利逆轉，並以104：95取下關鍵一戰，領先場數2：1。灰熊班尼（Desmond Bane）成為逆轉的功臣，拿下26分兼7個三分，莫蘭特則拿下「大三元」的16分、10籃板及10助攻。

在灰熊的42：12攻勢，木狼主帥芬奇（藍衫）卻沒有叫暫停，令人百思不得其解。（Getty Images）

據ESPN顯示，過去25個季後賽，連計今場領先「25+」的情況一共出現了389場，其中只有9場逆轉成功，而灰熊就成為了當中的第9支球隊。