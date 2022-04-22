NBA季後賽｜金塊最後三分鐘毀於一旦 5分不敵勇士 出局在即
撰文：楊宇翹
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賽前落後場數至0：2的金塊，今日與勇士打得均勢，主力祖傑全攻下37分、18籃板及5助攻，攻防兩端都竭盡全力。惟最後三分鐘，金塊把先前的努力毀於一旦，終以113：118吞敗。
金塊早前兩場客場輸得難堪，今日回到主場開局隨即打出氣勢。祖傑首節已拿出了MVP級表現，並貢獻了12分及6籃板。不過，勇士「死亡五小」帶來了巨大的麻煩，其後第二節更打了一段15：4，分數就此拉開。
半場祖傑拿到18分、8籃板，易邊後金塊莫里斯和巴頓亦連續三分得手，然而隨後居里三分啞火，金塊乘機奪回領先優勢。事實尾節雙方互不相讓，比數不斷「拉鋸」，惟最後3分鐘金塊有所鬆懈，遭對手打出一段8：0，大勢已去，金塊最終再次落敗。
今仗居里與波爾（Jordan Poole）各有27分進帳，K湯臣（Klay Thompson）也添26分，D格連則送出10助攻。
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