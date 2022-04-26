籃球熱話｜韋斯保克IG大量刪post 只留雷霆時照片 舉動耐人尋味
撰文：楊宇翹
出版：更新：
NBA季後賽進行得如火如荼，惟一眾提早放假的球員就變得鬱悶。湖人球星韋斯保克因而又有「新搞作」，今日突在Instagram大量刪除帖子，令人懷疑他將為離隊鋪路。
湖人今季失敗而回，一眾「老人院院友」提早放假，早前就有勒邦占士大呻放假無聊，立志明年要重返季後賽。
常規賽完結即向湖人「攤牌」的韋斯保克，今日就突然刪除了自己多個IG帖子，所有身穿火箭、巫師及湖人球衣的照片通通「清零」，只保留了雷霆時的回憶。
此舉動不禁令人猜測，他即將離開湖人，而落腳地很有可能是母會雷霆。韋斯布克在湖人的首個球季並不如意，球隊戰績不理想，自己表現也相當飄忽。
如今他將面臨球員選項，如選擇執行合同，那下個賽季即可領到4700萬美元的薪酬，但若跳出合同將成為自由球員。
NBA季後賽｜76人再敗速龍 領先3場變暗湧 李華士魔咒又來了？NBA季後賽｜籃網遭塞爾特人橫掃出局 艾榮賽後表忠：不會離隊NBA季後賽｜基斯保羅老貓燒鬚 遭塘鵝小將迫至8秒違例（有片）NBA季後賽｜祖傑再展高智商 大叫「笠呀！」 完美解破勇士戰術NBA季後賽︱籃網再負塞爾特人陷絕境 杜蘭特自責：是我想太多了NBA季後賽｜占士放假化身「明燈」 Twitter點評4人全輸波