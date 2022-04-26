籃球熱話｜韋斯保克IG大量刪post　只留雷霆時照片　舉動耐人尋味

NBA季後賽進行得如火如荼，惟一眾提早放假的球員就變得鬱悶。湖人球星韋斯保克因而又有「新搞作」，今日突在Instagram大量刪除帖子，令人懷疑他將為離隊鋪路。



湖人今季失敗而回，一眾「老人院院友」提早放假，早前就有勒邦占士大呻放假無聊，立志明年要重返季後賽。

韋斯布克在湖人的首個球季並不如意，球隊戰績不理想，自己表現也相當飄忽。（Getty Images）

常規賽完結即向湖人「攤牌」的韋斯保克，今日就突然刪除了自己多個IG帖子，所有身穿火箭、巫師及湖人球衣的照片通通「清零」，只保留了雷霆時的回憶。

韋斯保克今日突然刪除了自己多個IG帖子。（網上截圖）

此舉動不禁令人猜測，他即將離開湖人，而落腳地很有可能是母會雷霆。韋斯布克在湖人的首個球季並不如意，球隊戰績不理想，自己表現也相當飄忽。

韋斯保克的舉動不禁令人猜測，他即將離開湖人。（Getty Images）

如今他將面臨球員選項，如選擇執行合同，那下個賽季即可領到4700萬美元的薪酬，但若跳出合同將成為自由球員。