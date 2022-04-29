NBA季後賽｜獨行俠11年後首度晉級　當錫領軍與太陽硬碰硬

NBA季後賽今日（29日）首輪獨行俠在當錫（Luka Doncic）的全能表現下，以98：96險勝爵士，以場數4：2晉級。

當錫的第三個季後賽，終算能走到次輪，這也是獨行俠奪冠後11年來首次在季後賽晉級。



今場當錫的打出24分、9籃板、8助攻、2偷波和2封阻，加上布朗臣（Jalen Brunson）的24分，獨行俠在下半場一口氣扭轉局勢，收復雙位數分差的失地。加上爵士在關鍵追分時刻出現「蝦碌」失誤：干尼（Mike Conley）走步違例，獨行俠最後以98：96險勝，以場數4：2晉級。

今場當錫的打出24分、9籃板、8助攻、2偷波和2封。(AP)

當錫生涯第一次在季後賽晉級。(AP)

這是當錫生涯第一次在季後賽晉級，也是獨行俠繼2011年奪冠後，11年來首次打入季後賽第二輪。獨行俠名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）在賽後馬上在社交平台上祝賀：「這是一個很有趣的系列賽！球隊邁向下一輪。」這當錫來說也是一個值得紀念的時刻，他接受訪問時表示自己雖然累，但重點是贏球了：「可以突破季後賽首輪，我覺得很開心！」

這當錫來說也是一個值得紀念的時刻。(AP)

前2年，當錫都帶領獨行俠殺入季後賽，但都在首輪被快艇擊敗。今年易帥後，由名宿傑特（Jason Kidd）率隊，布朗臣爆發成為「X-Factor」，還有芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）的進步，當錫不用再一夫當關，球隊合作成形。

可是，次輪獨行俠將會對上今季冠軍大熱，常規賽64勝的太陽。卜克（Devin Booker）歸隊，加上「Point God」基斯保羅表現大勇，無疑對獨行俠來說是一大難關。常規賽太陽以3：0橫掃獨行俠，但當時獨行俠未到最佳狀態，特別是前兩場當錫缺陣；現時有當錫在陣，情況理應有所改善。