NBA季後賽｜基斯保羅全能兼零失手　控衛之神降臨率太陽晉級

基斯保羅（Chris Paul）神乎其技的控球技術和老練的球場經驗，獲外界稱為「Point God」（控衛之神），今日（29日）「Point God」在首輪第六戰「顯靈」。

33分，14射全中，「零失手」基斯保羅率太陽以115：109擊敗塘鵝晉級。



今場太陽主將卜克（Devin Booker）回歸，但焦點卻落在36歲的拍檔基斯保羅身上。他全場14次起手、4次罰球全中，外加8助攻、5偷波，太陽在基斯保羅的加持下，苦戰到末節終由太陽主宰戰局，打出一段11：5的攻勢領先，塘鵝無力反擊，最後只能以109：115出局。

焦點落在36歲的基斯保羅身上。（Getty Images）

苦戰到末節終由太陽主宰戰局。（AP）

根據ESPN統計，NBA史上僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）曾單場出手全數命中，並且出手數達到14次以上，但張伯倫只在常規賽達成，所以基斯保羅成為史上第1位在季後賽達成此紀錄的球員，也寫下NBA季後賽單場連續命中的最高紀錄。

賽後他上前擁抱塘鵝教練。（AP）

控衛之神季後賽暫交出68次助攻，生涯季後賽總助攻數達到1141次，超越朗度（Rajon Rondo）成為史上第6，距離第5名的柏加（Tony Parker）只差2次，有望在下一輪達成。

這一輪太陽在新奧爾良晉級，對基斯保羅來說意義重大，賽後他上前擁抱塘鵝教練，表示自己的NBA生涯是在這座城市開始：「我常說這座城市栽培了我，可以在這裏做到這樣的表現真的很好；我會一直支持他們，只要我的對手不是塘鵝的時候。」