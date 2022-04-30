NBA季後賽｜熱火晉級樂極生悲收罰單　占美畢拿不雅動作太貴了

NBA季後賽熱火在首輪以4：1淘汰鷹隊，在主將畢拿（Jimmy Butler）缺陣的今場也能順利晉級。

不過，這一場勝仗同時也換來3張罰單，金額合共55000美元，只因一個不雅動作。



早前，熱火有驚無險拿下勝利，以場數4：1淘汰鷹隊，坐在場邊沒有上場的主將畢拿自然是輕鬆看球。可是，在場邊也「樂極生悲」，皆因他在慶祝時做出不雅動作，熱火官方社交平台更用作動態貼圖發布在網上。NBA發現後隨即處分，畢拿和熱火都各自被罰款15000美元。

畢拿和熱火都各自被罰款15000美元。（Getty Images）

馬基夫莫里斯（Markieff Morris），他因在板凳席起身干擾比賽而被罰25000美元。（Getty Images）

第三張罰單，就是和畢拿一起在後備席的馬基夫莫里斯（Markieff Morris），他因在後備席起身干擾比賽而被罰25000美元。更因為在場邊接觸了鷹隊前鋒迪安蒂亨特（De'Andre Hunter），而被判1次技術犯規。

熱火後備席樂極生悲。（AP）

東岸龍頭熱火即使沒有大哥畢拿撐住仍成功出線，接下來將會在第二輪對上夏登（James Harden）和艾比迪（Joel Embiid）連線的76人。