NBA季後賽｜末節轟40分灰熊逆轉勝　莫蘭特：只差12場勝利

木狼和灰熊，兩支年輕球隊在NBA季後賽首輪碰頭，直到今日（30日）第六戰才有結果。

灰熊今場在落後16分下，末節一舉反超，單節狂轟40分，作客以114：106狠挫木狼，殺入次輪，更成史上首支3度落後雙位數分差，卻能逆轉勝的球隊。



雖然灰熊以場數4：2晉級，但過程一點也不輕鬆，以莫蘭特為首的灰熊今場在第四節開始前，一度落後16分，渣蘭積遜（Jaren Jackson Jr.）、班尼（Desmond Bane）和鍾斯（Tyus Jones）單節聯手攻入28分後，灰熊一口氣反超，更在全隊合共40分下，以114：106擊敗木狼。

灰熊一口氣反超，更在全隊合共40分下，以114：106擊敗木狼。（Getty Images）

莫蘭特為首的灰熊今場在第四節開始前，一度落後16分。（Getty Images）

過去6場，除了在第2戰大勝木狼外，其餘時間灰熊都處於劣勢，一直是在追分的狀態，但最重要的是勝利。今次灰熊自2014-15年賽季後，再度闖入第二輪，隊史第4次；木狼卻是再度止步首輪，隊史中10次打進季後賽，僅在2003-04年能突破首輪。

12 more.. 🐻 — Ja Morant (@JaMorant) April 30, 2022

灰狼則是再度止步首輪，隊史10次打進季後賽，僅在2003-04年突破首輪。（Getty Images）

賽後，莫蘭特與父親一起跟唐斯（Karl Anthony Towns）父親碰面，除了打招呼外，莫蘭特更將身上的球衣脫下並送給唐斯父親，自己再開心地跳舞，就像小孩一樣。另一邊，唐斯就不那麼好過，交出18分、10籃板、4助攻、1偷波、1封阻，仍被網民大罵：「Soft」認為他的情緒，關鍵球的處理和失誤都是影響到隊友發揮。

同時，勇士官方社交平台也有動作，直接標籤灰熊：「星期見！」然而莫蘭特也表示：「我們只差12場勝利」，意思是勇士在前，也無阻衝冠的決心。

Ja Morant and Dillon Brooks dancing on the Wolves logo pic.twitter.com/7jOD12vuaW — NBACentral (@TheNBACentral) April 30, 2022