籃鞋癡｜創建Jordan Brand功臣 Nike Dunk設計師Peter Moore逝世
撰文：張倩儀
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今年50周年的Nike，過往出產不少經典鞋款，除了Air Jordan系列歷久不衰外，近年Nike Dunk更重新掀起熱潮，人手一對Dunk Low已是潮流。
近日傳出當年創建Air Jordan 1 和Nike Dunk的球鞋設計師Peter Moore逝世噩耗，終年78歲。
1983年加入Nike成為鞋履設計師的Peter Moore，在任職Nike的4年間參與創建Jordan Brand，就連現在大家可見的Jumpman Logo也是出自他手，到後來的Air Jordan 1和Nike Dunk系列也是他的代表作。
1987年離開Nike後，成立個人私人品牌顧問公司不久，就受邀加入Adidas，於1991年創立Adidas Equipment系列，同時也創作出Adidas最標誌性的「三間」Mountain Logo，於1998年退休。
Peter Moore離世後，Jordan Brand副總裁Howard White和Adidas也有公開表示悲痛，提到Peter Moore的貢獻和所創造的文化會一直在球鞋中展現。
Howard White更提到：「沒有他，Jordan Brand就不會存在。」傳奇設計師精神於Air Jordan、Nike Dunk等鞋款中永續。
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