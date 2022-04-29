籃鞋癡｜Zion1聯乘《火影忍者》 啟發威廉臣：永遠相信自己
撰文：張倩儀
出版：更新：
近日傳出NBA新生代球星威廉臣（Zion Williamson）簽名鞋款「Zion 1」 與日本漫畫《火影忍者》合作，推出新配色，隨即流傳一輯產品照片。
威廉臣更獲作者岸本齊史親繪自己肖象的簽名畫作，坦言《火影》精神啟發了自己。
現時曝光的三款「NARUTO x Jordan Zion 1」主色調分別是橙黃、黑白、橙黑，對應《火影忍者》戰鬥能力強大狀態——鳴人六道仙人模式、宇智波斑或帶土的十尾人柱力、鳴人九尾暴走。
雖然是聯乘產品，但只有角色的相應配色，並沒有大多識別元素在內。
威廉臣也在個人Instagram上分享作者岸本齊史送出的作品，畫中的威廉臣化身《火影忍者》角色，他說道：「很開心可以分享《火影忍者》作者岸本齊史創作，我很小的時候就對動漫有興趣，至今仍然啟發着我，好像《火影忍者》宗旨是永遠相信自己，事情總有轉機。」
【籃鞋癡】Zion1出爐！從爆鞋到個人簽名鞋 見證威廉臣蛻變轉型籃球熱話｜威廉臣360度入樽惹爭議 名嘴狠批：我想作嘔NBA｜塘鵝狀元威廉臣提早「收咧」 IG上載輕鬆入樽影片耐人尋味NBA｜當錫、威廉臣被批肥仔需減磅 名宿評影響狀態和傷患【籃球熱話】威廉臣變「真胖虎」 體重達318磅 膝頭負荷成隱憂【NBA】威廉臣「怪物級」演出 一個加速撞開230磅重中鋒
籃鞋癡｜高比太太宣告與Nike「復合」 首推Gigi版Kobe 6 Protro【籃鞋癡】Kyrie8實物圖曝光 K艾榮真身狠批：Nike未得同意強推【籃鞋癡】Kyrie Low 4女籃配色夏日最Fresh CP值高打波襯衫皆宜【籃鞋癡】休閒時尚又能踏足NBA PUMA新戰靴最適合邊類球員？【籃鞋癡】T-MAC 2復刻首推綠金 此配色卻與麥基迪扯不上關係？【籃鞋癡】Jordan Zion1面面俱全 前鋒重量後衛打法靈活兼穩定【籃鞋癡】Zion1出爐！從爆鞋到個人簽名鞋 見證威廉臣蛻變轉型【籃鞋癡】90年代設計風格為藍本 ASICS新鞋《入樽》復古味濃