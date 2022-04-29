籃鞋癡｜Zion1聯乘《火影忍者》 　啟發威廉臣：永遠相信自己

近日傳出NBA新生代球星威廉臣（Zion Williamson）簽名鞋款「Zion 1」 與日本漫畫《火影忍者》合作，推出新配色，隨即流傳一輯產品照片。

威廉臣更獲作者岸本齊史親繪自己肖象的簽名畫作，坦言《火影》精神啟發了自己。



現時曝光的三款「NARUTO x Jordan Zion 1」主色調分別是橙黃、黑白、橙黑，對應《火影忍者》戰鬥能力強大狀態——鳴人六道仙人模式、宇智波斑或帶土的十尾人柱力、鳴人九尾暴走。

雖然是聯乘產品，但只有角色的相應配色，並沒有大多識別元素在內。

「NARUTO x Jordan Zion 1」。（Zion Williamson IG）

威廉臣也在個人Instagram上分享作者岸本齊史送出的作品，畫中的威廉臣化身《火影忍者》角色，他說道：「很開心可以分享《火影忍者》作者岸本齊史創作，我很小的時候就對動漫有興趣，至今仍然啟發着我，好像《火影忍者》宗旨是永遠相信自己，事情總有轉機。」