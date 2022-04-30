籃鞋癡｜Nike公開發售Kobe系列 合作後首推Gianna的16歲禮物
撰文：張倩儀
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在高比拜仁（Kobe Bryant）離世後，遺孀Vanessa Bryant一度決定與合作多年的Nike分道揚鑣。
今年初重新合作，首對鞋款以二女兒Gianna Bryant為主題，推出Kobe 6 Protro「Mambacita Sweet 16」，於香港時間5月2日、Gigi16歲生日當天公開發售。
Nike Zoom Kobe系列向來受歡迎，Kobe和Nike重建合作關係無疑是球迷的好消息。不過在復合後的第一對鞋款卻不是以高比為主題，而是適逢Gigi 16歲生日，Nike推出「Mambacita Sweet 16」配色的Kobe 6 Protro。
近年女籃關注度不減，Nike除了推出女子籃球衣飾外，更嘗試為WNBA球員設計代表配色，原是美國女籃未來的Gigi也是其中一位。
「Mambacita Sweet 16」以Mamba Sports Academy球隊隊衣的黑白為主色，左右後跟分別印着金色的「KOBE」和「GIGI」字樣，鞋側標記住2號，也就是Gianna Bryant的球衣號碼；鞋身、鞋舌等都沿用Kobe 6 Protro的蛇皮設計，同樣是代表住高比的曼巴精神。
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周五（29日）Vanessa Bryant在Instagram上率先發布開箱影片，可見鞋盒也別出心裁，盒面印有「Mambacita Sweet 16」和2號天使的圖樣，影片還有「PlayGigisway」紅色手帶和鞋帶，提早慶祝Gigi生辰。
今次 Kobe 6 Protro 「Mambacita Sweet 16」的利潤，Nike將會捐贈給 Mamba and Mambacita Sports Foundation（曼巴和曼巴奇塔體育基金會），以作青少年籃球的資源。
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