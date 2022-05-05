NBA｜施蒙斯終做手術治背傷 料下季復出 網民拒買賬：2026年見
撰文：張倩儀
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季中由76人轉投籃網的施蒙斯（Ben Simmons）一直因背傷而未有上陣，除了被外界質疑是否關係到心理因素，也被懷疑背痛的真假。
今日（5日）據《ESPN》報道，施蒙斯明天將會接受微創切除手術治療傷患，預計下季可以完全康復 。
今年2月轉投籃網的施蒙斯，完全缺席2021-22年賽季，雖然曾有風聲指，他有望在季後賽首輪的第4戰回歸，卻在開賽前一日臨崖勒馬，表示自己背部再有痛症，拒絕上場。施蒙斯的背痛傷患遲遲未見起色，被外界質疑真偽。
今日《ESPN》報道，施蒙斯將會接受微創切除手術，治療腰椎間盤突出，預計需要休養3-4個月，趕及在9月球隊訓練營復出，備戰下季。
《ESPN》記者在Twitter發布消息後，網民反應兩極，有人認為施蒙斯早就應該接受手術，不必拖到現在；也有網民重提施蒙斯自稱背痛是因為心理因素影響，質疑心理影響的背痛為何需要手術，更多的網民不相信施蒙斯能在下季如期上陣。
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