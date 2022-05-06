杭州亞運延期｜李琪李祉均樂觀看待延期　把握多出時間吸收經驗

杭州亞運今日（6日）宣布延期至明年，對於備戰中的香港男、女子籃球代表隊來說，無疑是震撼彈，不過港隊「老大哥」李琪和女籃隊長李祉均，不謀而合地認為對港隊是好事。



亞奧理事會今午發聲明，表示與中國奧委會及杭州亞運組委會商討決定將杭州亞運延期至2023年。

近年從職業球員抽身，回歸校園再任中學體育老師的李琪，自2011年開始為港隊披甲，步入「老將」的年紀就有了「打完亞運就不打港隊」的想法。

「我不在，後生球員機會才會變多，打了港隊多年，也是時候退。」不過，總是希望在下一個里程碑後，才決心完結港隊生涯，奈可比賽一延再出隊他已經又長一歲，到2023年就已35歲。

李琪由2011年開始為港隊披甲。（資料圖片，鄭子峰攝）

「我的第一反應是：預咗。」李琪說。

延期年輕球員得到更多時間吸收經驗

因疫情嚴重，看新聞報道時心中也打了個底，雖然年紀不小，他卻覺得不差這一年：「我一直花了很多時間準備身體去應付比賽，所以一年影響不大。」加上李琪在港隊角色早已不同，不再是「十八廿二」，只靠對抗和體能的年紀：「自己年紀算是最大，應該是以老帶新。」貢獻自己的球場經驗和智慧更多。

雖然年紀不小，李琪卻覺得不差這一年。（張倩儀攝）

「其實消化過後會覺得是好事，因為港隊近年多了很多年輕球員，多一年時間，多一點經驗。」亞運對於香港籃球來說，是少有能出隊的大型綜合運動會，絕對一件大事，面對的都是中國、日本、韓國、中華台北等的一些亞洲勁旅。「如果延期一年，可以讓年輕球員有更多比賽經驗，有更多時間做準備，一定是好事。」

籃球港隊五年計劃的第六年

女籃情況也大致相同，因為「隊際運動五年發展計劃」，有更多新人加入，也投放了更多資源，例如能讓訓練時數增加、出外集訓等等，2022年是第5年，所以今屆亞運無形中是驗收成果的時間。可是，因為過去3年都因疫情無法外出、難以邀請外國球隊交流，甚至封場無法訓練，的確讓計劃未能發揮更多。

2022年是第5年，所以今屆亞運無形中是驗收成果的時間。（李澤彤攝）

因為過去香港斷斷續續地封場，球員都難以保持賽季表現。（鄭子峰攝）

港隊女籃隊長李祉均笑言：「其實我真的想了想：是好事還是壞事；不過如果可以延一年，希望可以有機會外出訓練或打邀請賽。」因為過去香港斷斷續續地封場，球員都難以保持賽季表現，期望延期的日子可以找回應有的水準和「偷」更多時間「夾波」，夠能做到小組出線的目標。

成首位職業女籃球員 內地或更關注香港籃球

剛完成人生首個職業賽季，以場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率值位居WCBA球隊陝西天澤最高，在內地引起一點關注。李祉均笑說自己內心原定的計劃被打亂，「自己今年打了一季WCBA，亞運又剛好在內地打，大家對香港球員可能會多留意，迴響可能會大一點，本想或許有機會有球隊提拔更多有潛力打上職業的香港球員。」

李祉均笑說自己內心原定的計劃被打亂。（陝西天澤微博）

不過，延期已成事實，此刻仍在廣州的李祉均就因為亞運計劃改變，苦惱去向：「未延期的時候會回香港留2個月練港隊，夾下波熟習港隊的模式；現在我還是會回來，但留下的時間可能很短，因為沒有亞運WCBA球季可能早一點開。」