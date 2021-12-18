李祉均總結首個職業賽季　數據就是球員身價　打出名堂再尋新東家

李祉均今年以香港首位職業女子籃球員之姿，加入中國女子籃球聯賽（WCBA），周六（18日）迎來首個球季最後一場賽事。

所屬的球隊陝西天澤，今場遇上排名第9，8勝9負的北京首鋼，雖首節打出優勢，但最後仍以74：94不敵。

完成首個職業球季，李祉均場均數據和效率位居全隊第一，為自己打出名堂。



今場實力和牌面上雖然有一定差距，但陝西入局快一度領先8分，首節打出22：18的優勢。但北京隊見勢即急起直追，第二節手感明顯回穩，初段就已經重掌主導權，半場拉開45：36。

李祉均完成首個職業賽季。（直播截圖）

北京隊三分攻勢不止，全場射入12球，反觀陝西除周月明外，大多選擇鏟入內線；但對手身型佔優，平均182.6米身高、72公斤的身體素質，要在這樣的防守陣籃下取得甜頭並不容易。李祉均突破屢被封下，不過博到的罰球機會也把握8成。戰況一面倒，最後以陝西以74：94不敵北京，以2勝15負排名第16作結。

數據為全隊最佳。（直播截圖）

雖然一直未成球隊正選，但仍打出好表現。（直播截圖）

總結李祉均首季數據，以場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率值位居全場最高。雖然一直未成為球隊正選，但第六人上陣的她，場均23分，在場上擔起搶分的重任。WCBA從未有香港球員登錄，由寂寂無名到打出身價，李祉均的表現讓傳媒和評述眼前一亮。

「自己還有很多地方可以改善，例如對強隊時不夠穩定，命中率要再提升，以及處理球的視野和決定等。」李祉均賽後第一時間先反省自己今季的不足，但笑言自己算是達到首季的目的：「主要以露面、讓人看到我為主，至少上到場有點成績。」

李祉均深深感受到職業球隊的生態。（直播截圖）

今季共17場，賽會制下隔日比賽，比起以往的主客場制隔3至4天一場的賽程緊密許多，李祉均耳聞隊友的經驗，得知賽事比以往濃縮好多。3月北上，原來不知不知道間已經到了12月：「好快完，都未有時間回味就完了，你看現在都年尾了；像是以前港隊出外比賽的一個延長版，好彩都叫適應得快，慢我話數據會差很遠。」

力尋落班機會。（直播截圖）

雖然說數據不是球員的全部，但對於李祉均來說，她很清楚這是自己價值的證明。即便教練、球會知道自己身體素質有多好，跳得多高，仍然需要比賽數據支持自己在場上是可以的。「這裡是職場，很明顯的是在較下游球隊，大家重視的不是勝負，而是自己的表現、數據，因為這都是自己的價值。」她提到在「大隊」、強隊，在一個體系下，球員會有其識為球隊好，但在不同的環境，就會有不同的生存模式。

雖然首季完成，但接下來又是一個新挑戰。「未有呀，完季的球隊不多，仍未知下一步。陝西隊放假大家都會回家，到底會回港還是找其他職業隊訓練，都是未知。」李祉均表示會繼續和不同球會溝通，尋找落班機會。

李祉均首季WCBA表現：