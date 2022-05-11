NBA季後賽｜太陽30分大勝「叫糊」　卜克飛出場仍不忘嘲諷當錫

NBA季後賽次輪戰至尾聲，追平2：2的獨行俠今場在當錫（Luka Doncic）交出28分、11籃板「雙雙」表現，仍未能反超。

薑還是老的辣，太陽下半場令對手造出12次失誤，然後一口氣拉開比數，最後以110：80大比數勝出。



在當錫的帶動下，獨行俠開個好頭，單節攻入11分率隊領先3分。但太陽隨即反擊成功，除了全靠卜克（Devin Booker）全場20射11中，交出28分、7籃板、2助攻和2偷波外，內線的艾頓（Deandre Ayton）也建功打出20分和9籃板。

（Getty Images）

進攻表現一如既往，但勝仗的重點是換邊後的防守，讓獨行俠寫下今季季後賽得分新低。第三節，太陽的迫防讓對手造出12次失誤，藉機再攻下18分，最終以110：80擊敗獨行俠。

季後賽火藥味是基本配置，今場也不例外。（Getty Images）

芬尼史密夫出手推 卜克直飛出場

季後賽火藥味是基本配置，今場也不例外。

下半場，卜克在一次突破上籃是被防守中獨行俠的芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）一手推出場外，卜克失平衝直飛出場，鏡頭可見卜克倒地不起感覺痛苦，隊友也上前關心。幸好卜克雙手撐地，打筋斗緩衝沒有受傷，芬尼史密夫也被判一級惡意犯規。

"It's the Luka Special!"



Devin Booker stayed down and smiled to sell the flagrant foul on Dorian Finney-Smith 🤣pic.twitter.com/gzIMdptUOX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2022

卜克在一次突破上籃是被防守中獨行俠的芬尼史密夫一手推出場外（Getty Images）

不過，從球迷角度的影片，畫風一轉，卜克轉身偷笑更說道：「這個是當錫的慣用招數」笑說當錫平日打球就是被防守球員撞倒和就會躺在地上不起，除了向球證無聲施壓，也可以「偷」時間休息。

基斯保羅「報仇」

到了第四節，基斯保羅也替隊友卜克「報仇」，在當錫接球準備快攻時，基斯保羅從身後推他一把，當錫直接飛出場邊，壓到觀眾席的女球迷。不過最後球證只判了一次個人犯規，有球迷認為應該要判為惡意犯規。