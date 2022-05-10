NBA｜祖傑「冧莊」常規賽MVP　再擊敗得分王艾比迪

NBA官方早前在Twitter上「錯手」稱76人球星艾比迪（Joel Embiid）為「MVP」，隨即改為「MVP有力競爭者」。當大家以為是NBA「漏口風」，但原來真正MVP另有其人。

NBA周一（9日）宣布金塊球星祖傑（Nikola Jokic）當選今屆常規賽MVP，雖然「冧莊」，但看來祖傑對於榮譽不痛不癢，只想做一件事。



金塊球星祖傑（Nikola Jokic）當選今屆常規賽MVP。（Getty Images）

人在塞爾維亞的祖傑，獲選為今屆NBA常規賽MVP，順利「冧莊」。今年27歲的祖傑，本季年薪高達3150萬美元，於常規賽交出場均27.1分、13.8籃板、7.9次助攻，在金塊隊友梅利（Jamal Murray）、小波特（Michael Porter Jr）受傷全季報銷下，仍帶領金塊以48勝34敗，排名西岸第6。

祖傑是NBA史上第一位達成單季至少2000分、1000籃板、500助攻的球員。（Getty Images）

祖傑是NBA史上第一位達成單季至少2000分、1000籃板、500助攻的球員，也是第13位「冧莊」成為常規賽MVP的球員，與一眾巨星級前輩張伯倫（Wilt Chamberlain）、米高佐敦（Michael Jordan）、居里（Stephen Curry）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、羅素（Bill Russell）等看齊，祖傑也是史上第5位「冧莊」常規賽MVP的中鋒。

對MVP獎項無欲無求？

早前，祖傑表示自己如果再次當選MVP，最希望可以與親友一起：「一起聽音樂，喝啤酒，應該和大家想做的事差不多。」但表示自己從未想說要「冧莊」，如果這一幕發生，就是很偉大的成就，感覺自己會名留青史。不過也提到：「即使得不到MVP也不會死，自己也是繼續打波，繼續用以前那正確的方式打波。」

對於MVP獎項，祖傑的渴求遠不及對手艾比迪。（Getty Images）

艾比迪感覺被排斥

對於MVP獎項，祖傑的渴求遠不及對手艾比迪。

今季得分王艾比迪曾向《ESPN》表示：「如果我當選MVP，很好；如果沒有，我不知道我還能做甚麼，感覺他們恨我，對76人球員或我的標準，都跟對其他人不一樣。」艾比迪果然再一次被祖傑擊敗，落選MVP。