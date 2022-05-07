NBA季後賽｜蒙面俠艾比迪歸隊　熱火內線受限　畢拿IG留言爆粗

落後0：2的76人岌岌可危，今日（7日）再對熱火，幸得「蒙面俠」及時出現，才免於無法逆轉的0：3。

眼眶骨裂、輕微腦震盪的艾比迪（Joel Embiid）一出現球隊士氣大振，率隊以99：79擊敗熱火，讓畢拿也忍不住留言：「Fuxk yo mask」。



76人球星艾比迪在前一輪賽事，被速龍施亞琴（Pascal Siakam）肘擊而眼眶骨裂和腦震盪，被迫缺陣，終在第三戰負傷上陣。

艾比迪戴上面具上陣36分鐘。（Getty Images）

艾比迪戴上面具上陣36分鐘，雖然只交出18分、12射5中和11籃板，表現不及平日，但他的出現就已經帶動了球隊士氣。今場兩隊的得分偏低，彷彿上演一場防守大戰，單上半場兩隊共只攻入75分；76人在換邊後拉開比數，一度力壓在熱火頭上。

雖然末段被熱火追回比數，但馬斯（Tyrese Maxey）爆發救全隊，獨取14分下最後以99：79大勝20分，場數追至1：2。

贏球後，艾比迪在Instagram上發布今場比賽照片，並借用電影《蝙蝠俠：夜神起義》的對白：「我戴上面具後，沒有人在乎我是誰。」剛被打敗的對手兼好友畢拿就留言：「Fuxk yo mask」，大概意指若艾比迪沒有戴上面罩回歸，熱火也不會輸球。

意指若艾比迪沒有戴上面罩回歸，熱火也不會輸球。（Instagram）

贏球後，艾比迪在Instagram上發布今場比賽照片，並借用電影《蝙蝠俠：夜神起義》的對白（Getty Images）

畢拿（Jimmy Butler）今場攻下全隊最高33分、9籃板。（Getty Images）

皆因NBA季後賽次輪順風順水的熱火，今場受制在艾比迪回歸後的防守，加上全場進攻均未能把握好，有三節的得分低於18分，以致無法逆轉局勢。熱火今場得分大部分來自外圍，其中畢拿（Jimmy Butler）今場攻下全隊最高33分、9籃板，外加希路（Tyler Herro）14分，無奈艾迪巴約（Bam Adebayo）完全熄火，比起前2場平均得到23.5分，今場的9分的確未合格。

熱火教練史普斯查（Erik Spoelstra）也直言球隊今場進攻太弱，也談到艾比迪的影響力非凡：「他是MVP級的球員，也最佳防守球員的競爭者，所以我們在攻守都要小心；雖然我們是強隊，但他們也是，所以艾比迪回歸我們要想好對策。」