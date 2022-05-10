NBA季後賽｜字母哥「奪命鉸剪腳」照輸　眼神喚醒塞爾特人一團火

NBA季後賽次輪第4戰，落後一場的塞爾特人今場再戰公鹿，主將泰譚（jayson Tatum）與老將賀福特（Al Horford）合轟60分，綠軍順利以116：108逆轉，追平場數2：2。

「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）的舉動惹人注目，他突然「小學雞」上身，一度賴在地上不起。



面對去屆冠軍公鹿，塞爾特人沒有坐以待斃，在第4戰追平2：2。泰譚穩定發揮交出30分、13籃板和5助攻後，老將賀福特打出生涯季後賽得分新高30分。

戰至末節，塞爾特人仍落後雙位數分差。此時在NBA征戰15個球季的賀福特站出來，在第四節獨取16分，加上泰譚未有收手，攻下12分，最終率隊反勝116：108。

泰譚穩定發揮交出30分、13籃板和5助攻。（Getty Images）

「字母哥」和史馬特（Marcus Smart）在籃下搶籃板時不憤雙雙倒地。（Getty Images）

眼神激發對手鬥志

賽後，賀福特提到自己的鬥志，全因「字母哥」的一個眼神。

上半場，「字母哥」在入樽後狠狠地瞪着賀福特，他當時點頭回應。賽後賀福特說：「我不太肯定他對我說甚麼，但他這樣看我讓我感覺不太好，這可能就是改變我的原因。」隨後，賀福特也在「字母哥」面前大力入樽回敬。

「字母哥」在入樽後狠狠地瞪着賀福特。（Getty Images）

賀福特也在「字母哥」面前大力入樽回敬。（AP）

「小學雞」字母哥的「奪命鉸剪腳」

「字母哥」一個眼神就激起了對手的決心，一個小動作也同樣增加球賽的「趣味」。

兩隊打法充滿對抗，「字母哥」和史馬特（Marcus Smart）在籃下搶籃板時不慎雙雙倒地。當時兩人雙手在對方身上交纏，前場正在「四打四」，史馬特打算扶起「字母哥」，「字母哥」也伸手表示接受，同時卻又賴在地上不起，更伸出腳，差點踢到史馬特的臉。

史馬特最後放棄，並「Trash Talk」一句就轉身離開。史馬特賽後表示：「我們糾纏在地上，我想幫他起身，但他卻讓我無參與快攻；你們看到的，他還踢了我的臉。」影片在網上瘋傳，拖延對手參戰時間，大概也是戰術一種。