NBA季後賽︱勇士火力全開幾乎創歷史　30分大炒灰熊重奪優勢

NBA西岸準決賽，場數被灰熊追成 1：1 的勇士，展現強大進攻火力，幾乎創下真正射球命中率（True shooting percentage）歷史新高的情況下，142：112大炒灰熊，系列賽場數以2：1再度搶回優勢。



居里率勇士狂轟灰熊，以30分差距大勝一場。（美聯社）

主場出戰的勇士，今仗並非一帆風順，首節8次失誤，一度落後13分。他們憑神準射球命中率「逃出生天」，66％起手命中，完第一節後僅落後兩分。

之後的比賽勇士維持火熱手感，整體命中率63%（三分球命中率53%），加上罰球21射19中，二者加起來的真正射球命中率（True shooting percentage）高達76.1％，榮登季後賽史上第二位，僅次2020年快艇勝獨行俠的77.8%。

勇士憑高射球命中率，142：112大勇熊。（Getty Images）

勇士不止命中率高，下半場連失誤也減少至3次，終以142：112大勝灰熊。居里三分球8射僅2中，是他的水準以下，全靠鏟籃屢次得手，罰球14射全中，仍得全隊最高的30分。普爾後備上陣得27分，K湯臣也有21分進帳，勇士隊中6將得分達雙位數。灰熊縱有莫蘭特攻入全場最高的34分，他只有3名隊友得分達雙位數。

CBS記者Brad Botkin形容，「當勇士這樣射球並減少失誤，他們是無敵的。」

K湯臣今仗終於展現射手風範。（美聯社）

真正的K湯臣回來了

對灰熊的頭兩仗，K湯臣也打不出水準，38次起手只中11球，三分球更只得22射5中。今仗他終於重拾射手觸覺，13射8中，包括4個三分球。

勇士教練卡爾賽後稱，「當我們能夠在理想位置起手，Klay手感火熱的機會便會大大提升。當他手感火熱，我們的球隊便會脫胎換骨，變得極難防守。」

同日的東岸準決賽公鹿主場對塞爾特人，「字母哥」艾迪杜高普攻入42分，帶領公鹿103：101險勝，場數2：1領前。