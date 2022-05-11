NBA季後賽｜灰熊主帥輸波賴地硬　專家證莫蘭特傷非普爾造成

撰文：張倩儀
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灰熊在NBA季後賽次輪碰上勇士，現時以1：3落後，面臨出局危機，加上今日（11日）公布主將莫蘭特（Ja Morant）季後賽報銷，可是雪上加霜。
主帥詹金斯（Taylor Jenkins）在敗陣後點出多個「原因」，例如球場太光，做到真正「賴地硬」。

上場勇士以101：98擊敗灰熊，以場數3：1領先「叫糊」，隨後灰熊主帥詹金斯在賽後對於賽果相當不憤，表示勇士擁有主場優勢，用環境制勝：「勇士主場使用的籃球感覺比較平，球場燈光也比平時更光，我希望聯盟可以審視這點。」

灰熊主帥詹金斯在賽後對於賽果相當不憤。（Getty Images）

詹金斯當然沒有放過疑似讓莫蘭特受傷，賽季報銷的「凶手」普爾（Jordan Poole），更要求球隊向NBA投訴，提出罰普爾停賽。

運動醫學專家證普爾非「凶手」

今日球隊公布檢查結果為右膝骨頭挫傷後，運動醫學專家Nirav Pandya指出普爾的動作很難造成莫蘭特受傷。「挫傷的原因是骨頭的結構遭到破壞，很多時候會伴隨骨頭內部的出血」並提出三大原因，「一是對骨頭的強力撞擊，二可能是韌帶受傷導致骨頭出現移位，最後是骨頭重覆性損傷，負荷過重。」

莫蘭特證實今季報銷。（Getty Images）

雖然Nirav Pandya表示自己沒有MRI（磁力共振）報告，但根據現有的傷勢診斷結果，普爾用手拉扯莫蘭特膝蓋，引發這樣的傷勢機會很低，「需要極大的力量造成韌帶受傷，才有可能引發骨頭的傷勢。」

詹金斯當然沒有放過疑似讓莫蘭特受傷，賽季報銷的「凶手」普爾（Jordan Poole）。（Getty Images）

勇士助教教勇士不合理？

除此之外，詹金斯也質疑上場勇士由助教布朗（Mike Brown）頂替感染新冠肺炎的卡爾（Steve Kerr）是否合理。「我不確定由另一支球隊的主教練執教，是不是聯盟規定允許的事。」

由於布朗已經與帝王達成協議，將會於今季完結後成為帝王主教練，所以也成為了詹金斯輸球的「原因」和「不公平」之一，「我們會和球隊經理和NBA討論這件事，很可能提出抗議。」雖然布朗來季將成為帝王教練，但2021-22年賽季尚未完結，布朗仍是勇士教練團一員，這樣的指控未免太勉強。

詹金斯也質疑上場勇士由助教布朗（Mike Brown）頂替感染新冠肺炎的卡爾（Steve Kerr）是否合理。（Getty Images）
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