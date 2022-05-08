NBA季後賽︱普爾刻意弄傷莫蘭特？　灰熊主將黯然離場三個字還擊

灰熊最重要一員，當然是主將莫蘭特，NBA季後賽勇士對灰熊一戰，一次爭球期間勇士的普爾出手目標卻不是籃球，而是抓向莫蘭特膝頭。

莫蘭特第四節尾段黯然離場，他一拐一拐的背影令人神傷，賽後他以三個字贈予普爾和勇士將帥。



普爾被指刻意弄傷莫蘭特：

勇士對灰熊第三戰比賽尾段，莫蘭特被勇士雙將韋健士和普爾夾擊，韋健士在他左路封住去路，普爾在他右方——先是伸手嘗試搶球，失敗後再次出手，目標卻不是籃球，而是莫蘭特的問題多多的右邊膝頭。

普爾動作看似不大，莫蘭特的膝頭被他扳向外，因而再度受傷。他在第四節尾段離場，勇士以142：112大勝後，莫蘭特沒有留下來接受記者旁問，其後在Twitter轉載那一幕的短片，並附上三個字「broke the code」（違反守則）。

莫蘭特在Twitter轉載那一幕的短片，並附上三個字「broke the code」（違反守則）。（Twitter）

Ja Morant reacted to Jordan Poole grabbing his knee.



(via @JaMorant) pic.twitter.com/9XhvkPfYxG — SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2022

三個字回敬卡爾

莫蘭特之後刪除了這個帖文，事關他用上這三個字，有挑釁勇士教練卡爾的味道。事緣系列賽Game 2的時候，灰熊球員布祿斯（Dillon Brooks）一次嚴重犯規，導致勇士的披頓二世傷出，卡爾當時便是用上「broke the code」這三個字。布祿斯因二級惡意犯規被逐兼停賽一場，Game 4才可再上陣。

披頓二世被布祿斯侵犯後，以奇怪姿勢落地，左手肘骨折，韌帶和肌肉也有傷，復出無期。卡爾形容犯規「骯髒」（dirty），指控布祿斯蓄意傷人，甚至令對手無法繼續球員生涯，違反NBA守則。灰熊主帥贊堅斯（Taylor Jenkins）及眾將為布祿斯辯護，指他只是打法硬朗，完全不是骯髒。風水輪流轉，5日之後，類似說話輪到勇士將帥講。

灰熊主將莫蘭特右膝再次受傷。（美聯社）

肇事的普爾形容，那只是一次搶球，「當我夾擊他，我有打中球，我一心去搶球。明顯地，我不希望任何人受傷，我不是那種球員。」他續稱，「我尊重每一個人，希望他早日康復，下場比賽見到他。」

第四節餘下6分19秒，莫蘭特摸着右膝一拐一拐退下火線，並直接返入更衣室。灰熊教練贊堅斯稱，「他正接受評估，沒有進一步消息。」他說，看完慢鏡後發現，普爾抓他的膝頭向外扳。卡爾教練的回應是：「我甚至沒有留意外一幕。」

K湯臣亦為隊友普爾講好說話，「我也經歷過嚴重膝傷，我不認為普爾有任何不良意圖，他甚至不夠強壯去影響任何人的膝頭。」他揚言，勇士全隊球員也不會刻意傷害對手，或嘗試在對手快速反擊時攻擊對手頭部。「我們正正當當地打球，我會全力支持普爾。」K湯臣所言，正是針對擊向披頓二世頭部，終導致他嚴重受傷的布祿斯。勇士與灰熊的系列賽，由球場內鬥到球場外，火藥味愈來愈濃。