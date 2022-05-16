NBA季後賽｜公鹿「搶七」失敗　28分不敵塞爾特人　衛冕正式失敗

NBA季後賽是日兩場「搶七」大戰以「大手筆交易」終結，先有太陽90：123慘負予獨行俠，然而東岸的公鹿亦以81：109不敵塞爾特人，衛冕失敗。



原本領先場數3：2的公鹿在Game 6未能提早解決塞爾特人，因而埋下出局伏線。

東岸的公鹿亦已81：109不敵塞爾特人，衛冕失敗。（Getty Images）

今日「搶七」不容有失，惟公鹿雖在首節領先6分，但隨後3節反被塞爾特人壓倒，且三分命中率奇低。反之塞爾特人，把比數逐步擴大，最後一節時已領先15分，最終大勝28分，晉級東岸決賽硬撼熱火。

塞爾特人球星泰譚續有好表現，全場交出23分、6個籃板及8次助攻。（Getty Images）

公鹿上半場雖有艾迪杜高普攻入17分，但下半場他完全受制於對手防守，最後得25分、20個籃板及9個助攻。事實公鹿落敗主因為低迷的三分命中率，全場33次起手竟只入了4球，對比塞爾特人單是格蘭威廉斯（Grant Williams）一人入7個三分，公鹿外線把握力非常欠奉。

史馬特取下「雙雙」的11分及10助攻。（Getty Images）

塞爾特人球星泰譚續有好表現，全場交出23分、6個籃板及8次助攻，隊友史馬特則有10次助攻拿下11分。