NBA季後賽｜獨行俠成敗歸於三分球　不敵勇士落後兩場入險境

在這三分大時代，三分球已為奠定勝負的關鍵之一，今日（21日）獨行俠就在對上勇士的第二戰中，三分手感失靈，可是成也三分、敗也三分。

即使半場領先19分，主將當錫（Luka Doncic）攻下42分，仍敗給單節三分13射2中，最終以117：126不敵勇士。



NBA季後賽西岸決賽第二戰，落後一場獨行俠，開局即咬住勇士不放，上半場外線火力全開，一下子轟入15球三分；雖然對面有居里獨取20分，但獨行俠仍輕鬆領先19分。

在這三分大時代，三分球已為奠定勝負的關鍵之一。（Getty Images）

好景不常，獨行俠轉眼間「輸自己」，雖然續以外圍開火，但發炮不成更變成了對手的反擊機會。獨行俠第三節三分13射2中，只得13分；反觀勇士則主攻籃底，更轉換進攻模式，大前鋒魯尼（Kevon Looney）發揮，單節攻下11分

末節，獨行俠仍然未回魂，被勇士小波特（Otto Porter Jr.）和普爾（Jordan Poole）後備入替連線成功，逆轉形勢。主力重新上陣後，乘小將之功輪流在外開火，以126：117反勝，場數領先2：0。

獨行俠第三節三分13射2中，只得13分。（Getty Images）

主力重新上陣後，乘小將之功輪流在外開火。（Getty Images）

今場獨行俠全場三分45射21中，命中率46.7%，但主要分佈在上半場，換邊後卻因三分屢射不中，全隊進攻籃板只得4個，反讓勇士抓下35個防守籃板，有反擊機會，無疑是成敗也在三分球。

賽後，獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）也發現問題：「你可以依賴三分，但你也會因為三分球而死去。」直指第三節，球隊就正因為三分球而「死去」，「我們一直在進攻，打到好攻勢才去防守，但當進攻不濟時，也沒有專注防守。」無疑籃下如無人之境，也是獨行俠失利的原因之一。