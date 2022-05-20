NBA季後賽｜史馬特復出即交「準三雙」　助塞爾特人大勝熱火追平

NBA東岸決賽第二場，首仗失利的波士頓塞爾特人，今仗有史馬特及賀福特齊齊復出，戰力大大改善，縱然邁阿密熱火主將占美畢拿拿下全場最高的29分，依然難阻大敗一場，塞爾特人以127：102擊敗熱火，這個系列賽追成場數1：1平手。



塞爾特人的史馬特（Marcus Smart）首場因為扭傷缺陣，賀福特（Al Horford）亦因聯盟健康守則而無緣披甲，加上熱火主力占美畢拿上場獨力砍下41分，領軍力克塞爾特人先拔頭籌。

畢拿下半場爆發砍41分 熱火內訌過後寫下有趣戰績

塞爾特人兩將在東岸決賽第二場前，趕及復出，對球隊甚有影響，首節已經領先主隊熱火雙位數，主將泰譚（Jayson Tatum）次節轟入17分，戰畢半場已拉開25分的差距。占美畢拿在第三節還以顏色，單節取得16分，惟未能追近，更在最後一節一度拉開至逾30分，球賽進入垃圾時間，結果塞爾特人以25分大勝熱火，扳回一城，場數追成1：1平手。

泰譚攻入全隊最高的27分，領塞爾特人作客扳回一城。（美聯社）

泰譚今仗效率超高，全場命中率超過6成，取得全隊最高的27分，而復出的史馬特成為球隊穩定的得分點，今仗隨即攻入24分，並交出12個助攻及9個籃板的「準三雙」數據，謝蘭布朗（Jaylen Brown）同得24分，加上奇兵格蘭威廉斯（Grant Williams）拿下19分，已為塞爾特人打好勝利的基礎。

史馬特復出即交出「準三雙」的數據，助塞爾特人大勝一場。（Getty Images）

史馬特獲選為今季最佳防守球員，上場缺陣後，原來對他有幫助，「坐在後備席不能上陣，感覺一定難受，我同時有更好的休息，也可以觀察熱火的打法。」

史馬特在場上的頭號目標必定是占美畢拿，這名綠軍大將表示有防守的方法，「我了解他（畢拿）的打法，也熟習他的球路，如何防守他才最有效。我們派不同球員防守他，所以不只是我的功勞，是全隊上下的。」

史馬特有信心嚴防對方主力占美畢拿。（Getty Images）

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