NBA季後賽｜畢拿下半場爆發砍41分　熱火內訌過後寫下有趣戰績

今日（18日）NBA季後賽開始東岸決賽第一戰，熱火在主將畢拿（Jimmy Butler）的爆發下，以118：107擊敗塞爾特人。

近年熱火主打團結、強悍防守，就連對隊友都火氣十足，曾內訌到怒摔戰術板，也因而造出一項有趣數據。



塞爾特人依賴主將泰譚（Jayson Tatum）上半場一度領先13分，但在關鍵的下半場，泰譚卻無故「熄火」，這時畢拿挺身而出，在第三節獨取17分，加上防守強度讓綠軍命中率只剩13.3%，單節打出39：14。

泰譚下半場熄火，換畢拿發力。（Getty Images）

畢拿在重要關頭打出身價，除了交出19射12中、罰球18射17中，攻下41分，更狠狠地封下對手3球之多。熱火最後以118：107反勝塞爾特人，以場數1：0領先。

畢拿再一次率隊逆轉，讓一向諸多挑剔的名嘴柏堅斯（Kendrick Perkins）也在Twitter上讚賞他：「畢拿是季後賽巨星。他常規賽並沒有特別，但一到季後賽他長上變身NBA 頭5大巨星。」

被名嘴柏堅斯讚是NBA頭5大巨星。（AP）

熱火愈「嘈」愈有火贏波

近年的熱火除了畢拿，因為打法強悍，防守嚴密而有相當好的成績，同時也因為隊內球員都是悍將火花也不少。3月24日對勇士時，老將夏斯林（Udonis Haslem）與占美畢拿互罵：「I'll beat your a**」，連史普斯查也生氣得摔戰術板，場面混亂。

熱火教練史普斯查提到落後但半場也不用多說。（AP）

後來，球員和教練都解釋到這是「家常便飯」，又提到全隊都好贏心強，又暴躁這就是他們的日常。的確，3月24日的內部爭執後，熱火打出同期NBA最好戰績15勝6負，更寫下主場不敗的7連勝。即使是像今場一樣的逆風比賽，教練表示在中場也不必多說：「有些人是來打球，但畢拿是來贏球，我不用多說。」