NBA季後賽｜當錫面對嚴防變「花面貓」　勇士大勝獨行俠先拔頭籌

NBA西岸決賽首場勇士主場鬥獨行俠，「浪花兄弟」史堤芬居里及K湯臣全場僅合共攻入4個三分球，全因一眾隊友負起得分重任，其中韋堅斯與普爾分別取得19分，加上獨行俠當家球星當錫今仗面對勇士各種不同防守，打得非常吃力，結果勇士大勝25分，西岸決賽打響頭炮。



當錫（Luka Doncic）領獨行俠上圈淘汰太陽後，殺入西岸決賽，力爭生涯首度打入總決賽。面對經驗豐富及實力平均的勇士，即使K湯臣手感冰冷，上半場零得分，但韋堅斯（Andrew Wiggins）及普爾（Jordan Poole）肩負取得重任，當錫雙拳難敵四手，上半場轟入18分，獨行俠以9分落後。

勇士「浪花兄弟」逐漸上力，第三節兩人合轟20分，反觀當錫僅得兩分，並錄得4次失誤，勇士戰畢三節後，領先至19分。勇士在第四節進一步拉開比分，一度最多領先超過30分，球賽已進入垃圾時間，結果勇士以112：87大勝獨行俠，今個系列賽首場旗開得勝。

當錫下半場僅得兩分，結果獨行俠首場大敗25分。（Getty Images）

勇士的得分十分平均，全隊7人得分上雙，「浪花兄弟」二人共得36分，韋堅斯及普爾同樣交出19分，成為今場致勝關鍵。反觀，獨行俠的當錫單天保至尊，下半場僅得兩分，加上全場錄得7個失誤。當錫今仗更變成「花面貓」，早段臉上已出現長長的爪痕。

當錫臉上的傷痕十分明顯。（Getty Images）

當錫今仗一籌莫展，失誤數字比入球數字還要多，勇士是否已經找到針對當錫的戰術？主教練卡爾（Steve Kerr）坦言，這只是第一步，「這只是首戰，我們做得好，但這不足夠，我們要將注意力放在下場，我不認為我們已經理解的當錫的進攻模式，他可能下場又有所不同，我不可以同一種方式對付他。」

獨行俠教練傑特（Jason Kidd）對當錫充滿信心，相信他可以適應對方的打法，「他今仗了解勇士用什麼方法防守他，學習後他未來數仗會做得更好。」

面對勇士各種的防守方法，當錫一籌莫展。（Getty Images）

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