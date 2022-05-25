NBA季後賽｜勇士提早放棄小將仍力拼　狂追21分仍未能逆轉橫掃

在NBA季後賽西岸決賽取得3：0領先優勢的勇士，今日（25日）自然是準備「橫掃」晉級，表現卻強差人意；雖然末節憑普爾（Jordan Poole）和古明加（Jonathan Kuminga）追剩8分差距，但時間無多。

獨行俠靠三分爭氣以119：109力追一場，主場穩住陣腳。



球隊放棄，但小將未言敗。（Getty Images）

「可以依賴三分球，但也會因三分球而死去。」獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）在首戰球隊三分球失靈後說過，球隊過分依賴三分球。

敗也三分，成也三分，今場獨行俠在前三節轟入19球三分球，一口氣領先29分。

敗也三分，成也三分。（Getty Images）

落後0：3的獨行俠無疑是沒有退路，回歸主場的今天，外圍的準繩度也調整過來。勇士在末節收起主力，打算提前放棄之時，上場的小將卻打出驚人表現，普爾和古明加領軍，打出一段32：11僅落後8分，比賽重新出現懸念。

這一幕讓收起當錫（Luka Doncic）的獨行俠緊張起來，馬上換出主力，同時間，勇士也讓居里（Stephen Curry）上場，只可惜時間無多，最後獨行俠仍以119：109勝出。

「大哥」居里也直言是他們讓球隊保有生機。（Getty Images）

雖然最後未能橫掃，但末節小將普爾、古明加、穆迪（Moses Moody）、李爾（Damion Lee）和比真卡（Nemanja Bjelica）的表現有目共睹。

賽後教練卡爾（Steve Kerr）也說道：「再換出居里是為了看能不能創造奇蹟，加上小將們都顯得有些累了。」就連「大哥」居里也直言是他們讓球隊保有生機：「這真的瘋狂，必須稱讚第四節上場的他們，因為他們，球隊有了可能性。」