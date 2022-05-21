NBA｜為保收視新增季中錦標賽　獎金豐厚惟球員負荷百上加斤

NBA雖然是全球最頂級籃球賽事，但收視往往只集中在重要賽事如常規賽尾段、決賽等。近年新增的附加賽也在其中。

NBA總裁施華（Adam Sliver）在訪問時指出，聯盟將會於2023-2024球季開始試行「季中錦標賽」，冠軍隊每位球員可獲100萬美元，



NBA鑒於附加賽制度的成功，決定啟動提議多年的季中錦標賽（In-season Tournament），在現行的賽制外再同時進行另一個形式的賽事。NBA總裁施華最近在訪問時提到，季中錦標賽將會最快在2023-24年球季引入。

NBA鑒於附加賽制度的成功，決定啟動提議多年的季中錦標賽（In-season Tournament）。（Getty Images）

施華提到季中錦標賽賽制將會借鑑歐洲足球和NCAA，現時賽制雛形為指定時間內戰績最好的8支球隊，將參加單淘汰季中錦標賽，與常規、季後賽成績無關。冠軍球隊將會每名球員得到100萬美元獎金。季中錦標賽將會於12月初至聖誕節前舉行，屆時常規賽將會由82場改為78場，其餘一切如常。

外界對增加賽事的另一個考量，就是球員的身體健康。（Getty Images）

施華表示已與球員對話：「我已經和球員工會有溝通，在改變形式前，必須得到他們的認可，感覺相當多人感興趣。」認為需要有一些額外的東西讓球員競爭，相信不會影響球員對總冠軍的渴求。當然，增加賽事的最大考慮，離不開金錢，施華直接說：「為了球員和聯盟的利益，我們要認真對待賽程上的變化，因為減少賽程，就會減少整體收入。」

增加賽事的最大考慮離不開金錢。（Getty Images）

可是，外界對增加賽事的另一個考量，就是球員的身體。現時一季82場常規賽，加上對抗性直線上升的附加賽、季後賽等，球員體力負荷極大，傷患已經是家常便飯。因此，球隊只好用輪休機制，讓主力球員休息。這一點，對於聯盟舉辦季中錦標賽，無疑是隱憂。