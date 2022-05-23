NBA人物｜韋堅斯曾被嘲打波不流汗　加盟勇士終發揮狀元潛力

現時勇士在NBA西岸決賽中，以場數3：0領先獨行俠，準備橫掃晉級，韋堅斯（Andrew Wiggins）功不可沒。

這個27歲的2014年選秀狀元，當年被視作擁有百年難遇天賦的天才球員，近年卻被嘲「養生」，是水樽泡藥材的「枸杞哥」。來到今場，總算重見那位身體質素非凡的狀元。



西岸決賽第三戰，勇士以109：100擊敗獨行俠，韋堅斯獨力攻下27分、11籃板和3助攻，除了協球球隊在下半場掌控戰局，更在最後6分半鐘接應居里傳球後，殺入籃底，無視當錫的補位飛身入樽，在末節獨取10分，協球隊順利拿下第三勝，一舉讓球迷改觀。近年一直被嘲「打波不會流汗」、「養生」的韋堅斯似乎找回應有的活力和對抗性。

西岸決賽第三戰，韋堅斯攻下27分、11籃板和3助攻。（Getty Images）

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賽後，教練卡爾（Steve Kerr）直接說道：「如果球隊沒有韋堅斯這樣的球員，我們是很難贏球的。」這句無疑是很高的評價，也是對韋堅斯在勇士隊中地位的肯定。

從小就展現出前NBA球員父親和奧運田徑運動員母親的基因，韋堅斯早在13歲就擁有1.98米的身高。在加拿大就讀高中時，曾在聯賽中錄得單場57分、13籃板和4阻攻的數據，當時獲選為美國籃球先生、Naismith年度最佳球員，在《ESPN》的評分更高達97分。

小時了了的韋堅斯

後來，這位人人爭搶的明星球員加入堪薩斯大學（University of Kansas），與現時76人球星艾比迪合作。韋堅斯在NCAA一樣發光發亮，場均打出17.1分、5.9籃板、1.2偷波和1封阻，也在單場攻下過41分的數據，完成賽季後韋堅斯也順理成章參加NBA選秀。

這位人人爭搶的明星球員加入堪薩斯大學（University of Kansas）。（Getty Images）

當時韋堅斯身高1.98米，臂展2.13米，垂直摸高達1.14米，這樣的身體素質運動能力、潛力，獲NBA選秀網站NBA Draft為10分滿分，體型和敏捷度9分，防守、跳射、控球和出戰NBA的「即食程度」都獲評為8分。韋堅斯的選秀模板正是飛人卡特（Vince Carter）和基爾（Rudy Gay），隨後也自然成為該年的選秀狀元。

韋堅斯的選秀模板正是飛人卡特（Vince Carter）和基爾（Rudy Gay）。（Getty Images）

韋堅斯身高1.98米，臂展2.13米，垂直摸高達1.14米。（Getty Images）

選秀前專家點出不足 一一應驗

然而當時專家也有提出韋堅斯的不足，例如手感不穩、球風不夠強悍、不喜歡身體對抗等，也對於韋堅斯的心態和精神是否能發揮身體天賦存疑，因為他缺乏對比賽的激情和專注。

選秀前被專家指出的缺點，後來也在韋堅斯身上應驗，皆因加入木狼後的韋堅斯雖然表現不俗，也贏得最佳新秀，但卻沒有渴望勝利、拼到最後一秒的的激情，加上防守態度也不積極，被球迷批評像是不願「加班」的公務員。

韋堅斯被球迷批評像是不願「加班」的公務員。（Getty Images）

從防守上可見韋堅斯主動利用臂展和身體素質去追每一球。（Getty Images）

進入生涯黃金時期 證明身價

直到韋堅斯輾轉加入勇士後，他才一改過去的心態，從防守上可見他主動利用臂展和身體素質去追每一球，雖然心態不能由數據反映，但無可否認他的防守積極性，比起他在木狼時提升了許多，表現也慢慢為外界肯定，今季更首次入選明星賽。

雖然27歲的他仍未能如當初外界期望般成為巨星，也尚未可以成為勇士的接班人，但至少證明了自己不是「水貨狀元」，而是一個在攻、守兩端都有很大貢獻的球員。